Güzelbahçe'de "Eğitim Vadisi" Hedefi

Güzelbahçe
Belediye Başkanı Mustafa İnce
, ilçede bir eğitim vadisi oluşturmak istediklerini belirtti. CHP
'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği İnce, Anadolu Ajansı İzmir
Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
İnce, ziyarette yaptığı konuşmada, 2009 yılından bu yana belediye başkanlığını yürüttüğü Güzelbahçe'de başarılı projelere imza attıklarını, ilçelerinin İzmir'in en hızlı gelişen bölgelerinden biri olduğunu dile getirdi.
Sahil bandının halk tarafından daha iyi değerlendirilmesi için kıyı planı yaptıklarını ifade eden İnce, " Türkiye
'de kıyı planı yapan çok nadir belediyelerden biriyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayının ardından buraya yürüyüş ve bisiklet yolları başta olmak üzere birçok çalışma yapacağız." diye konuştu.
Turizme önem verdiklerini ayrıca yıl boyunca festivaller düzenlediklerini aktaran İnce, hafta sonu kurulan yöresel pazarın büyük ilgi gördüğünü kaydetti.
Güzelbahçe'de devlet ve özel okullar olmak üzere birçok eğitim kurumuna ev sahipliği yaptığını anlatan İnce, şunları ifade etti:
"Eğitim kurumlarının ilçemizi tercih etmesi güzel ama kentleşme sıkıntılarına yol açıyor. İlçemizde Ekonomi
Üniversitesi planıyla başlayan bölgede üniversite alanı olarak ilan edilen büyük bir alan var. Bu alanda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 25 binlik ve 5 binlik planları yaparak, biz de binlik planları yaparak bölgede bir eğitim vadisi oluşturmak bizim hedefimizdir."
Cumhuriyet Halk Partisi,İzmir,Mustafa İnce,Güzelbahçe
Kaynak: AA