Güzelçamlı Halkı Fuat Akdoğan'ı Bağrına Bastı

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan beşinci mitingini Davutlar'da gerçekleştirdi.Soğucak, Ege Mahallesi, Davutlar ve İsmail Cem Meydanı'nın ardından bu kez Güzelçamlı halkıyla kucaklaşan Fuat Akdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişiye konuşan Fuat Akdoğan, Güzelçamlı'nın son 5 yılda büyükşehir belediyesi tarafından bir kenara itildiğini belirterek, " Biz göreve geldiğimiz andan itibaren Güzelçamlı halkının 5 yıldır yaşadığı esaret sona erecek. Güzelçamlı 5 yıl sonra hakettiği hizmet ve yatırımlara kavuşacak " dedi.Güzelçamlı Demokrasi Meydanı'nda coşkulu yüzlerce kişi tarafından karşılanan Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'a destek verenler arasında geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün ile Belediye Meclis Üyesi ve Eski Güzelçamlı Belediye Başkanı Bayram Bayaözlü de yer aldı. Kürsüye Altungün ve Bayaözlü ile birlikte çıkan Fuat Akdoğan, verdiği destek için Altungün ve Bayaözlü'ye teşekkür etti. Mitingde konuşan Kuşadası eski Belediye Başkanı M. Esat Altungün, Kuşadası'nın 31 Mart'ta kader seçimi yaşayacağını belirterek, " Bu seçimde aklıselim davranmalıyız, sağduyu ile karar vermeliyiz. Kuşadası'nın geleceği için Fuat Akdoğan'a destek ve oy vermeliyiz. Pazar günü seçinde benim oyum Fuat Akdoğan'a. Kuşadası'nın ve çocuklarımızın geleceği için sizlerin de Fuat Akdoğan'a oy vermenizi istiyorum " dedi.Şölen havasında geçen Güzelçamlı mitinginde konuşmasına alkışlar ve sloganlar altında başlayan Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan yapacağı projeleri anlattı. Kuşadası'nın 50 yılını planlayan 111 projeyi hayata geçireceklerini anlatarak," 50 yıllık bir planlama yaptık. Göreve başladığımız günden itibaren planlı bir çalışma ile tüm sorunları çözeceğiz. Güzelçamlı Kuşadası'nın en güzel noktası. Ancak, 5 yıldır üvey evlat muamelesi görüyor. Güzelçamlı 5 yıldır hizmet ve yatırımdan mahrum. 5 yıl önce her türlü sözü verdiler ama geçen 5 yıllık sürede Güzelçamlı'ya uğramadılar bile. Büyükşehir Belediye Başkanı 5 yıl önceki seçimde büyük sözler verdi, büyük vaatlerde bulundu. Kuşadası'na çağ atlatacağız dediler ama 5 yıl boyunca hiçbir hizmet ve yatırım yapmadılar. 5 yıl boşa geçti. Güzelçamlı'ya yapmadıkları ortada, tutmadıkları sözleri ortada. Hiçbir şey yapmadıkları gibi Güzelçamlı'yı sorunlar yumağı haline getirdiler. 5 yıl önce söz verdiler, Kuşadası'nı ileri götürecekleri yerde geriye götürdüler. Her söyledikleri yalan çıktı, bizleri aldattılar. Halkı aldatanlara gereken cevabı sandıkta vereceksiniz. Hizmetsiz ve ilgisiz çeken 5 yılın hesabını 31 Mart'ta halkımız bunlara soracaktır. Kimse dışlanmayacak, Davutlar başta olmak üzere Kuşadası'nın her noktasına sahip çıkacağız " diye konuştu.Güzelçamlı'ya yapacakları hizmet ve yatırımları da anlatan Cumhur İttifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, " Güzelçamlı Bayram Bayaözlü zamanında hem en büyük çevre ödülünü aldı, hem de Avrupa Bayrağı'nı aldı. Ama geçen sürede Güzelçamlı sadece geriye gitti. Altyapısı berbat halde, kanalizasyon sokaklara akıyor, yağmur suyu hatları yok, suyumuz içilecek nitelikte değil. Büyükşehir herşeyi üzerine aldı ama hiçbir hizmet yapmadı. Bu kötü gidişata son vereceğiz. Sahil projesi yapacağız. Milli Parkı tekrar geri alacağız, ilçe belediyesi olarak biz işleteceğiz. Bu plajları alacağız, bu plajlarda çalışanlar, işletmeler yöresel olacak, Güzelçamlı'dan olacak. Elimizde Panionion var, elimizde Zeus Mağarası var. Tıpkı Kadıkalesi gibi burada da gerekli çalışmalar yapılacak. Güzelçamlı'nın yolları, site yolları yapılacak. Avrupa Bayrağımız var ama meydanda turistlerin girebileceği bir tuvalet yok. Davutlar-Güzelçamlı yolunu hemen hizmete sokacağız. Öğrenci taşımasını yeniden başlatacağız. Gençler için halı saha yapacağız. Güzelçamlı'yı tanıyan eski belediye personeli şu an büyükşehir bünyesinde. Bunların hepsini ilçe belediyesine alarak, yeniden Güzelçamlı'da görevlendireceğiz. Güzelçamlı için bal çok önemli. Balımızı tanıtmak için her yıl bal festivali yapacağız. Güzelçamlı'da sosyal alanlar çok az. Araştırdık tam 73 nokta var yeşil alan ve sosyal alan olarak kullanacak şekilde. Bunların 5'i halen kullanılıyor, geriye kalan 68'ini de düzenleyip, faaliyete sokacağız. Tüm bunların yanında Güzelçamlı için önemli yatırımlarımız da var. Güzelçamlı da yarım kalmış bir yat limanı projesi var. Görev süremizde bunu yerine getirip, yat limanı projesini hayata geçireceğiz. Kuşadası turizmden hakettiği payı alacak. Hedefimiz Güzelçamlı'nın yerinden yönetilmesi. Bir belediye meclis üyesini görevlendireceğiz, burada belediyenin birimi olacak. Belediye binası ilçe belediyesinin şubesi olarak tam yetkili şekilde faaliyet gösterecek " şeklinde konuştu. - AYDIN