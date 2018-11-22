22 Kasım 2018 Perşembe 14:34



22 Kasım 2018 Perşembe 14:34

Güzelcehisar lav sütunlarına 5 ayda 50 bin turist...Türkiye'de tek olan lav sütunları havadan görüntülendiGüzelcehisar lav sütunları turizme kazandırıldı, turistlerin akınına uğradıLav sütunları bölgenin kaderini değiştirdiBARTIN - Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde, dünyada 4'üncü, Türkiye'de ise tek olan lav sütunlarının turizme açılması amacıyla yapılan ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele bölgenin yüzünü güldürdü. Sahili nedeniyle sadece deniz turizmine hizmet eden bölge 80 milyon yıl önce akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu meydana gelen doğal güzelliği görmek için gelen turistleri de ağırladı. Lav sütunlarının turizme kazandırılması amacıyla yapılan projenin ilk ayağı olan yürüyüş yolunun hizmete geçmesinin ardından 5 aylık süreçte 50 bin yerli ve yabancı turist doğal güzelliği görebilmek için bölgeye akın etti. Görsel şöleni izlemek için bölgeye gelen turistler doğa harikası lav sütunlarını izlerken, bol bol da fotoğraf çektirdi.Bölgede konaklamalı turizm faaliyetlerini de üst seviyelere çıkartmak isteyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ikinci etap çalışmalarına başlamaya hazırlandığı günlerde, bölge halkını da oluşacak olan yeni sektöre adapte etmek için ev pansiyonculuğu ve yemek kursu açarak eğitimler düzenledi.Bölgenin turizme kazandırılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın İl Özel İdaresi ile Bartın Üniversitesi'nin ortak çalıştığı projede ikinci etap çalışmalarında sahil bandına bungalov evleri ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alanlar inşa edilecek."Turist saysını arttırmaya yönelik çalışma yapıyoruz"Bölgenin turizme kazandırılmasını önemsediklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, bölgeyi güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.Dursun, dünya üzerinde 4 noktada lav sütunları olduğunu ve bir tanesinin ise Bartın'da bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu sütunların en büyük özelliği diğer lav sütunlarının yatay olması, bizim sütunlarımızın ise hem yatay, hem de dikey olmasıdır. Lav sütunlarını turizme kazandıralı 4 yıl oldu. Bu yıl en az 40-50 bin turist geldi. Buranın ikinci etap çalışmalarını da başlatacağız. Burada bungalov evleri, kafeler yapıp bir bütün haline getirerek daha da güzelleştirmek istiyoruz. İmkanlar ölçüsünde yerli ve yabancı turistlere açmak, bu güzellikleri tattırmak istiyoruz. Yine turizm alt yapısını geliştirmek için köylülerimize yönelik olarak ev pansiyonculuğu kursu açtık. Yaklaşık 60 ev hanımımız ev pansiyonculuğu kursu aldı. Akabinde uygulamalı yemek kursu verdik. 110 civarında da bir aşçımız burada kursa katıldılar. İnşallah insan odaklı bir anlayışı hakim kılarak burayı turizme kazandıracağız. Yepyeni bir destinasyon oluşturmak için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.