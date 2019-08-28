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Güzelcespor'a Murat Çelik'ten destek

İstanbul 1. Amatör Lig takımlarından Güzelcespor'a Büyükçekmece Ak Parti İlçe Başkanı Murat Çelik'ten destek geldi.

28.08.2019 15:10 Güzelcespor'a Murat Çelik'ten destek

İstanbul 1. Amatör Lig takımlarından Güzelcespor'a Büyükçekmece Ak Parti İlçe Başkanı Murat Çelik'ten destek geldi.


İstanbul 1. Amatör Lig takımlarından Güzelcespor'a sezon başlamadan büyük bir destek geldi. Güzelcespor Başkanı Tamer Canbaz'ın düzenlediği dayanışma gününde Büyükçekmece Ak Parti İlçe Başkanı Murat Çelik, kulübe destek oldu. Çelik, açık arttırmaya çıkarılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portesinin olduğu tabloyu aldı. Bu tablonun paha biçilemez olduğunu belirten Murat Çelik, tabloyu almaya talibim diyerek, "Tabloya değer biçilemez, kulüp neyi ön görüyorsa biz onu ödemeye talibiz" şeklinde konuştu.


Dayanışma gününe destek için Büyükçekmece Ak Parti İlçe Sağlık Komisyon Başkanı Hasan Hasan Hüseyin Önder ve diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - İSTANBUL


Büyükçekmece, Murat Çelik, AK Parti, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

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