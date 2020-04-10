Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güzelköy Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Melikgazi Belediyesinden, tarihi Güzelköy Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettirilği bildirildi.

10.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:58
Güzelköy Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Melikgazi Belediyesinden, tarihi Güzelköy Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettirilği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir yandan yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi diğer yandan da Güzelköy Mahallesi'nde 1 kilometrelik yolda alt yapı çalışmalarını tamamlayarak asfalt çalışmalarına başladı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Tarihi ve doğal güzelliklerin olduğu Nize olarak bilinen ve KASKİ tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan Güzelköy Mahallesi'nde kaldırım ve asfalt çalışmalarımıza başladık. Tüm kırsal mahallelerimize gerekli hizmetleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mahalle muhtarı Mümtaz Durmuş ise mahallesine emek veren ve güzel hizmetler sunan Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Melikgazi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››Güzelköy Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:06: MERSİN Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı - Haber 13:06: Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki caddeye giriş çıkışlar kısıtlandı - Haber 13:06: Afyonkarahisar Belediyesinin "dımıl dımıl yuduk" videosu sosyal medyada ilgi gördü - Haber 13:06: En küçük savaşçı koronayı yendi - Haber 13:05: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler