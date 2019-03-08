Güzelliğin Kalbi İstanbul'da Atıyor

Bu yıl otuzuncu kez sektörü buluşturan Güzellik&Bakım fuarı açıldı. Beşyüzyirmi markanın katılımıyla gerçekleşen fuar, ilk gününde altı binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi açılan ve çoğunluğu kadın olan binlerce ziyaretçisine kapılarını açan fuar Lütfi Kırdar Rumeli Sergi Salonunda Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Fuarda, özellikle yeni nesil kozmetikler, medikal estetik uygulamaları, yeni teknolojiler, ürün, yöntem ve hizmetler sergileniyor. Bohem makyaj yarışması, saç ve plastik makyaj show gibi birbirinden renkli etkinliklerin yanı sıra, değerli uzmanlar fuarda konuşmacı olarak yer alıyor.

Estetik, güzellik ile ilgili en yeni uygulama ve yöntemlerinin konuşulacağı fuarda, koruyucu, yenileyici ve yaşlanma karşıtı uygulamaları, hafızayı güçlendiren mikrobesleyiciler ve bitkisel nutrasötikleri Koruyucu Yenileyici Yaşlanma Karşıtı Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Çimen Karasu, anlatıyor.Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Başkanı Nihat Ayçaman; mental zindeliği arttıran pratik wellness uygulamalarını, Uzm. Dr. Başak Karasu ise yağ enjeksiyonu yöntemleri ile yüz gençleştirme yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Güzellik sektöründe başarının sırlarını Estetisyen ve Makyaj Sanatçısı Ayşen Koçyiğit aktarıyor. Çevre Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Derya Bingöl ise 2019 Estetik trendlerini anlatıyor.

Makyaj Sanatçısı Corci FX Plastik Makyaj Show ile Katılıyor

Ünlü Makyaj Sanatçısı Corci, FX Plastik Makyaj Show, FX Plastic Make- Up Show ile Güzellik ve Bakım Fuarına katılıyor. Kuaför ve Eğitmen Muhittin Yuşan Kuaför Uygulamalı Topuz örnekleriyle etkinliklere renk katıyor.

Estetik dermatoloji ürün, kozmetik, makyaj ürün ve ekipmanları, profesyonel tırnak ekipmanları, el – ayak bakımı, spa – wellness & fitness ürün ve ekipmanları, paketleme teknolojileri, saç & bakım ekipmanları kategorilerinde ürünler sergileniyor. Otuzuncu kez kapılarını ziyaretçilerine açan fuar, TG Expo tarafından düzenleniyor ve Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Kaynak: Bültenler