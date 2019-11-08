Güzelliğin Portresi Filmi

Genç bir kadın olan Nisan, yıllarca babası ile görüşmemiştir. Ancak babası ile ilgili aldığı önemli bir haberin ardından, eşi ve kızı ile birlikte soluğu baba evinde alır. Yıllar önce kaçarak ayrıldığı köşke geri dönen Nisan, burada tuhaf durumlara şahit olur. Köşke gelmesi ile birlikte kaçıp kurtulduğunu düşündüğü geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Nisan, bu sırada babası ile ilgili gizemi çözmeye çalışan polisin sorgulamasına maruz kalır. Kendisini köşeye sıkışmış hisseden Nisan, kendisi ve ailesini koruyabilmek için köşkte yaşanan gizemi çözmek zorundadır.
Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim türündeki 'Güzelliğin Portresi' film
inin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka ve Feridun Düzağaç gibi isimler yer alıyor. Yönetmen :
Umur TuragaySenaryo:
Onur Koralp, Pınar BulutOyuncular:
Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka, Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz, Gizem SoysaldıFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
Güzelliğin PortresiYapımcı Firma:
BKMYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
13.12.2019 Güzelliğin Portresi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.