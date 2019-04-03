Güzelliğin Yeni Cihazı Kuzey Gruptan: Hydra Master

Kuzey Grup Medikal ve Estetik Satın Alma Müdürü Kemal Caner Yazıcıoğlu, "Köklü bir aile şirketimiz var. Kuzey Gurup 20 yıl önce Dijital Kozmetiğin bünyesinde açılan bir şirkettir. Genellikle ithalat ve üretim üzerine uzmanlaşmış bir şirketiz. Cihazlarımız Türkiye'de farklı ünitelerde üretilmektedir.Epilasyon cihazları, cilt bakım cihazları, zayıflama cihazları, diot lazer cihazları alanında uzmanlaşmış durumdayız. Bunlar kliniklerde, salonlar ve birçok alanda kullanılmaktadır." şeklinde konuştu.

YILDIZLARIN BAKIM CİHAZI HALK İÇİN ÇALIŞIYOR

Satın Alma Müdürü Kemal Caner Yazıcıoğlu, "Biz her kesime hitap eden ürünler üretiyoruz. Medikal ve kozmetik ürünleri üretiyoruz. Bu ürünlere göre tercihler değişebiliyor. Kliniklerde kullanılan ürünleri genellikle ithal etmekteyiz. Hydra Master cihazımız yeni bir ürün. Bu ürün Amerikan, Hollywood cilt bakımı cihazının üzerine klasik bir cilt bakım ünitesi ekleyerek 11 farklı cilt bakımı yapan kapasiteye sahiptir." dedi.

"DÜNYACA TANINAN MARKA OLMAK İSTİYORUZ"

Kemal Caner Yazıcıoğlu, "Ürünlerimizi yurt dışına da gönderiyoruz. Türkiye içinde yoğun çalışmalarımız var. Ülkemizin dört bir yanında cihazlarımız hizmet veriyor. Hastanelerde, kliniklerde cihazlarımız var ve bununla ilgili olarak referanslarımızı internet sitemiz üzerinden inceleyebilirler. Yurt dışında farklı noktalarda ofisler açmış durumdayız. Amacımız dünyanın her tarafında sesimizi duyurmak" ifadelerini kullandı.