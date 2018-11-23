Güzelliğin Yıldızı Kaşlar, Yüz Hatlarına Göre Seçilmeli

YÜZ TİPİNE EN UYGUN KAŞ ŞEKLİ NASIL SEÇİLİR?

Gözlerin yüzdeki konumu, iki göz arasındaki mesafe, kaş ve gözler arasındaki uzunluk, göz kapağının yapısı, kaşın kalınlığına kadar birçok unsur kaş şeklinin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenir. Ancak yüzün çerçevesini oluşturan kaşın şekli üzerindeki en belirleyici etken yine yüzün kendisidir. Her ne kadar kaş modası furyasına ayak uydurarak yanlış kararlar alınsa da bu konuda artan bilinç ile birlikte doğru ve doğal tercihler ön plana çıkmaya başladı.

Bu noktada devreye kaş kontür uygulamaları girerek yanlış işlem görmüş ya da uygun bir tasarıma sahip olmayan kaşlara tekrar hayat veriyor. Yüz şekline uygun olarak tasarlanan kaşlar, yüzün sahip olması gereken ifadeyi kazanmasını sağlıyor. Kaş kontürü uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise; yüz şekline uygun kaş şeklinin profesyonel ve tecrübeli kişilerce yapılmasıdır. Çünkü hatlara göre tasarlanan kaşlar, milimetrik hesaplarla belirlenir ve belirleme işleminde birçok önemli parametre vardır. Bu noktada kişinin alanında uzman olması çok önemlidir.

YUVARLAK YÜZ HATLARINA SAHİPSENİZ

Yuvarlak yüz hatlarında en geniş bölüm elmacık kemikleridir. Genel olarak yüzün uzunluğu ve genişliği aynı uzunluğa sahiptir. Dolayısıyla yüzü daha uzun gösterecek bir yardımcıya ihtiyaç vardır. Bu yardımcı ise kaşlardan başkası değildir.

Yüz şeklinin yuvarlak olması durumunda tercih edilmesi gereken kaş şekli, yuvarlak hatlara ters köşe yapacak keskin açılı kaşlardır. Hafif açılı bir kaş, yüzün yuvarlak yapısına bir çeşit konturlama yaparak daha etkili bir görüntü kazandırır. Kaş kavisinin mümkün olduğunca yukarı olması yüzün daha uzun görünmesini sağlar.

UZUN YÜZ HATLARINA SAHİPSENİZ…

Yuvarlak yüzün aksine uzun hatlara sahipseniz, bu uzunluğu dengeleyecek bir illüzyona ihtiyacınız var demektir. Çünkü uzunluğun doğru bir şekilde dengelenmesi, yüzün daha simetrik görünmesini sağlayarak güzelliği matematiksel olarak tamamlar.Bu noktada kavisli kaşlar seçip yüzü daha uzatmak yerine düz ve kavissiz bir kaş tasarımı tercih edilmelidir.Ancak düz kaşların sentetik bir görüntü yaratmasını engellemek için kenarlar doğal bırakılmalıdır. Ayrıca kaşlar, gözün dış çizgisinde bitirilmemeli biraz daha uzatılmalıdır.

KARE YÜZ HATLARA SAHİPSENİZ…

Kare yüz hatları oldukça keskin bir görüntü oluşturur. Bu durum her ne kadar sert bir ifade yaratsa da aynı zamanda karakteristik bir silüet kazandırır. Yine de sert duruşu yumuşatmak için kaşlardan yararlanmak mümkündür. Bunun için yuvarlak ve kavisli kaşlar tercih edilmelidir. Aynı zamanda çok kalın kaşlar da seçilmemelidir. Keskinlik için yumuşak bir geçiş sağlayacak olan çok kalın ve abartılı olmayan kavisler daha soft bir ifade sağlayacaktır.

OVAL YÜZ HATLARINA SAHİPSENİZ…

Oval yüz hatları olan kişilerin uzak durması gereken iki uç vardır; birincisi tamamen düz kaşlar, diğeri ise çok kavisli kaşlardır. Çünkü oval yüz hatları aşağıya doğru uzanan bir görüntü yaratır. Bu görüntü kimi zaman yorgun bir ifade yaratabilir. Bu durumu egale etmek içinse göz yapısıyla uyumlu klasik ve doğal görünümlü kaşlar tercih edilmelidir. Seçilen kaşın ucu aşağı doğru inmemelidir. İstenildiği takdirde kavisli bir formda kaş seçimi yapılabilir.

KALP ŞEKLİNDE YÜZ HATLARINA SAHİPSENİZ…

Bu hatlarda bir kişinin alnı yüzünün diğer bölgelerine göre daha geniştir. Ters üçgen olarak düşünülebilecek olan bu yüz tipinde çene daha dar ve incedir. Bu durumu dengelemek içinse uygun kaş modellerine ihtiyaç vardır. İnce kaşlar, alnın daha ön plana çıkmasına yol açacağından kalınlaştırılmış yoğun kaşları tercih etmek daha doğru bir karar olacaktır. Buna ek olarak hafif kavisli bir kaş stili de seçilebilir.

ELMAS ŞEKLİNDE YÜZ HATLARINA SAHİPSENİZ…

Dar bir alın ve göz yapısına, geniş yanak ve küçük çene eşlik eder. Bu komplike tabloyu dengeleyecek ana unsur kaşlardır. Ne çok kavisli kaşlarla sert bir görüntü yaratılmalı ne de düz kaşlarla yüz ifadesizleştirilmelidir. Bunun için daha çok 'S' formda yumuşak bir kaş modeli uygulanmalıdır.