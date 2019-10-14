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Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi

Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi Dipsizgöl şelalesi Sonbahar mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyorSİVAS - Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

14.10.2019 20:16
Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi
Dipsizgöl şelalesi Sonbahar mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor
SİVAS - Dipsizgöl şelalesi Hazan mevsiminde güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl şelalesi, Sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğrak yeri oldu. Ağaçların yapraklarının sararması ile faklı bir güzelliğe bürünen şelale, adeta ziyaretçilerini etkiliyor. Şelaleyi ziyaret edenler, Bahar'da olduğu kadar Dipsizgöl şelalesinin Sonbahar mevsiminde de güzel göründüğünü belirtip, "Dinlenmek ve güzel vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Şelaleyi Sonbahar'da görmeyenlerin mutlaka gelip görmesi gerekir." dediler.
Güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Dipsizgöl Şelalesi havadan görüntülendi

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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