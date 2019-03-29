29 Mart 2019, 17:39
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Güzellik Kraliçesi Model, Kalça Estetiği Operasyonunun Ardından Hayatını Kaybetti

"Sparkle" adıyla tanınan Nijerya asıllı Onwuzuligbo Nneka Miriam yaptırdığı kalça estetiği operasyonunun ardından hayatını kaybetti.

Kalçasını büyüttükten sonra komaya giren ve aylarca komada kalan "Sparkle" adıyla tanınan Nijerya asıllı Onwuzuligbo Nneka Miriamakciğer embolisi yani, vücuduna enjekte edilen yağın akciğerine sızması nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadın 31 Aralık 2018'de komaya girmişti ve aylardır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu.

AKCİĞER EMBOLİSİ NEDİR?

Akciğer embolisi, akciğerdeki bir ya da daha fazla atardamarın tıkanması durumudur. Akciğer embolisi genelde bacaklardan ve nadiren de vücudun diğer kısımlarından (derin toplardamar pıhtılaşması) akciğerlere taşınan kan pıhtılarından dolayı ortaya çıkar. Sosyal medyadan görüp 'daha büyük kalçam olsun' deniliyor ama, buna bağlı ölümler hızla artıyor.

Nijerya, Magazin



YORUMLAR (5)
MRT: Kafire üzülmem şimdi git doğru cehenneme
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LOKMAN : Tam yorum yazacam bi gülme geliyo
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VAYYY: öte geldi kraliçe
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..? : Allahin verdigini begenmezsen Allahta hepsini alir..bir sorun varsa ameliyat olmak gerekir..daha cok güzel olayim diye degil..sonucta karsindakinin gördügü kadar güzelsin .. kendinle barisik olmali insan
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