Haberler» 3. Sayfa» Haber

Güzellik merkezine silahlı saldırı

Denizli'nin Buldan ilçesinde güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile kurşunlandı.

16.08.2019 11:53 Güzellik merkezine silahlı saldırı
Denizli'nin Buldan ilçesinde güzellik merkezi olarak faaliyet gösteren bir iş yeri, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile kurşunlandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Buldan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. H.N.Ç. isimli şahsa ait güzellik merkezine gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Sabah iş yerine gelen H.N.Ç., dükkanının kurşunlandığını görünce polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Polis ekipleri ardından şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:28   Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu
12:23   Çin'deki heyelanda ölü sayısı 7'ye çıktı
12:22   Bodrum'da orman yangını sonrası kömür karasına dönen alanlar havadan görüntülendi
12:21   Meksika'da 65 göçmen açlıktan ölmek üzereyken bulundu
12:18   Ahşap yüklü kamyon alev topuna döndü
12:14   Ege'de düzensiz göçmen sayısı 22 bini geçti
12:13   Çarşamba'da intihar girişimi