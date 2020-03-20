Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Güzellik salonlarında korona tedbiri - Güncel

Güzellik salonlarında korona tedbiri

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı güzellik salonları da aldıkları tedbirleri arttırmaya devam ediyor.

20.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:13
Güzellik salonlarında korona tedbiri
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı güzellik salonları da aldıkları tedbirleri arttırmaya devam ediyor.

Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, güzellik salonları ve işletmelerinin koronavirüs sebebiyle kırmızı alarma geçtiklerini ve müşterilere en üst seviyede hijyenik hizmet sunmaya başladıklarını vurguladı. Dernek üyesi işletmelerin ve çalışanların salgın konusunda uyarıldığını açıklayan Gülin Çifçi, "Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 temel kural, bu salgın ile mücadelenin temel taşlarını oluşturuyor. Bu süreçte tüm işletme sahipleri ve personel ilk olarak kişisel hijyenineekstra özen gösteriyor ve işyerlerindeki temizlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Müşterilerimiz ile yakın temastan kaçınıyoruz. Zorunlu olan durumlarda ise maske kullanıyor ve müşterilerimiz ile kendi hijyen tedbirlerimizi tam olarak alıyoruz. Uygulama esnasında kullandığımız ürün veya aletleri işlem sonunda tam bir dezenfekte işleminden geçiriyoruz. Tek kullanımlık aletleri ise işlem sonunda imha ediyoruz" diye konuştu. - BURSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Loading