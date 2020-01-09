Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti

Antalya 'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, daha güzel olmak için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyerek 4 ayda 4 kez estetik operasyon yaptırdı. Operasyonlar sonrası şok yaşayan kadın alt dudağını kaybetti.

GÜZEL OLMAK İSTEYİNCE...

Gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.

YÜZÜ ŞİŞTİ

Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da, Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.Son operasyonun ardından bir sabah uyandığında, çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.

DUDAKLARINA YENİDEN KAVUŞACAK

Alt dudağının büyük kısmını kaybeden Songül Uzunoğlu'na, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli yapılacak. Uzunoğlu'nu muayene eden Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyon yapacaklarını söyledi. Songül Uzunoğlu'nun tedavisini planlamaya başladıklarını belirten Prof. Özkan, "Dudağını yapmak için hastanın kendi vücudunu, özellikle dudak etrafındaki ve ağız içindeki yumuşak dokuları kullanacağız. Böylelikle dudağın kırmızı kısmını oluşturacağız. Hastamızı sürekli takip ediyoruz" dedi.