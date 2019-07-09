09.07.2019 14:56
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Güzeltepe Mahallesi'nde "Fiziki Tarama Çalışmaları" yapıldı

Güzeltepe Mahallesi

Her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların yerinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in başlattığı tarama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

Her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunların yerinde tespit edilerek çözülmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in başlattığı tarama çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri farklı mahallelerde gerçekleştirilen "Fiziki Tarama Çalışmaları" son olarak Güzeltepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Cadde ve sokaklar tek tek süpürülüp yıkandı

Güzeltepe Mahallesi Muhtarlık Binası önünde başlayan çalışmalarda, her müdürlükten 80 kişilik bir ekiple sokakların röntgeni çekildi. Temizlik ve tadilat çalışmalarını dikkatli bir şekilde yürüten personel tarafından, cadde ve sokaklar tek tek süpürülüp yıkandı, ilaçlama ve budama çalışmaları yapıldı. Mahalle sakinlerinin taleplerini doğrudan dinleyen ekipler, notlar alarak gerekli müdürlüklere iletti. Titizlikle sürdürülen çalışmalar ilerleyen günlerde diğer mahallelerde de devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Deniz Köken, Güncel

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