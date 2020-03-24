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Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın deniz turizminden daha fazla pay alması amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

24.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:31
Güzelyalı Yat Limanı artık Büyükşehir'in
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın deniz turizminden daha fazla pay alması amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında yapımı tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı, bakanlık tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilirken, yapılacak düzenlemelerle liman, yatların barınma ve geri saha hizmetleri yanında, Mudanyalıların rekreasyon ve turizm ihtiyacı için kullanılacak.

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki yaklaşık 115 kilometre deniz sahilinde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi'nin eli Güzelyalı Yat Limanı'na da değiyor. Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın Yat Limanı kısmı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Toplam ana mendirek boyu 485 metre, rıhtımı 325 metre, toplam alanı 32 bir metrekare ve toplam beton alanı 10 bin metrekare olan Yat Limanı Büyükşehir uhdesine geçerken, Balıkçı Barınağı kısmı ise Tarım Orman Bakanlığı sorumluluğunda olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Bebek ve Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile birlikte bakanlık tarafından devredilen Güzelyalı Yat Limanı'nda incelemelerde bulundu. Bursa'nın her ilçesinin ayrı bir özelliği bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Mudanya'nın da Gemlik ve Karacabey ile birlikte deniz nedeniyle önem arz eden bir ilçe olduğunu vurguladı. Güzelyalı Yat Limanı'nın da özellikle yaz aylarında yat sahipleri tarafından çok yoğun olarak kullandığını ifade eden Başkan Aktaş, "Mudanya Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından onaylandı. Onaylı plana göre Yat Limanı kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyemize devredildi. Burası yatların barınma ve geri sağa hizmetleri yanında Mudanyalıların rekreasyon ve turizm ihtiyacı için önemli bir işlev görüyor ama inşallah bunu daha da geliştireceğiz. Buradaki alanları daha da düzenleyeceğiz. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden daha güzel bir düzenleme yapacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güzelyalı, Bursa, Güncel

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