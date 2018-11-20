Güzelyurt'ta Dere Temizliği Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarıyla yağışlı havalarda dere taşkınları meydana gelmesini önlüyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde taşkın riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan 1 kilometrelik dere temizliğini tamamladı. MASKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği temizlik çalışması sayesinde dere içerisindeki yabancı maddeler temizlenerek kötü koku ve sinek oluşması engellendi. Aynı zamanda suyun akışı sağlıklı hale getirilerek mahalle taşkından korundu.

"Cengiz Başkanımızın başaramayacağı hiçbir iş yok"

Güzelyurt mahalle Muhtarı Basri Bilici, "Mahallemde yapılan dere temizlik çalışması güzel bir şekilde tamamlandı. Ne kötü koku ne de sinek kaldı. Deremizde sular şırıl şırıl akıyor.Taşkın korkusundan eser yok. Zaten bizim Büyükşehir ve MASKİ'den bir şey istememize gerek yok. Hizmetler yerli yerinde oluyor. Cengiz Başkanımızın harika bir ekibi var. Başkanımız ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. Büyükşehir ve MASKİ olduğu sürece bizlerin gönlü çok rahat. Nerde eksiğimiz var diye düşünmüyoruz bile. Bir bakıyoruz hizmet kapımıza gelmiş ve bitmiş. Cengiz Başkanımızın başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Kendisine sonuna kadar güveniyoruz ve yanındayız. Mahallem ve şahsım adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a sonsuz teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.