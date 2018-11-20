Güzide" Sergisinin Açılışı Yapıldı

20 Kasım 2018 Salı 13:04



20 Kasım 2018 Salı 13:04

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "Güzide" adlı karma serginin açılışı GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.Serginin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Gaziantep Üniversitesi üst yönetimi olarak, gerek Gaziantep'te gerekse çevre illerde sanatın gelişimi için katkı sağlamayı amaç edindiklerini söyledi. Prof. Dr. Avni Gökalp, "Bu amacımızın gerçekleşmesinde GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi'nin değerli öğretim üyeleri bize yardımcı oldular ve sayelerinde sık sık sergiler tertipliyoruz. Umarım Gaziantep'in kültür atmosferine bu sergilerin katkısı olmuştur" şeklinde konuştu."Güzide"nin bir güz buluşmasını ifade etmesinin yanı sıra kelime anlamı itibariyle seçkin ve seçilmiş olmayı temsil ettiğini söyleyen GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel, "Bu sergide geleneksel sanatı ve plastik sanatları buluşturduk. Tezhip sanatı, halı-kilim, heykel ve resim disiplinlerinin buluştuğu bir sergi oldu. Ankara, Erzurum ve Kahramanmaraş'tan davetimize icabet eden hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Sergiyi hazırlayanlar adına konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Elitok, geleneksel sanatların ve plastik sanatların bir arada bulunduğu bir konsept oluşturduklarını söyledikten sonra Gaziantep Üniversitesi yönetimine ev sahipliliğinden dolayı teşekkür etti.Gaziantep Üniversitesinden Doç. Dr. Elif Şenel ve Öğr. Gör. Neşe Ağkurt, Atatürk Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Elitok ve Öğr. Gör. Dr. Mevlüt Kaplanoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Öğr. Gör. Mehmet Aksoy, Gazi Üniversitesinden Arş. Gör. Dr. Ali Ertuğrul Küpeli ve Ankara'dan serbest sanatçı Mustafa Orhun'nun eserlerinden oluşan "Güzide" adlı karma sergi 25 Kasım 2018 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek. - GAZİANTEP