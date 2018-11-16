16 Kasım 2018, 11:04
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'Güzin Abla'nın "Tecavüze Uğradım" Diyen Genç Kıza Verdiği Yanıt Tepki Çekti

'Güzin Abla' olarak ünlenen Feyza Algan'ın tecavüze uğradığını anlatan bir kadına, "Bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor" şeklinde yanıt vermesi büyük tepki çekti.

'Güzin Abla'nın bir okuyucusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Hürriyet gazetesinden Feyza Algan, kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlar ile bilinen 'Güzin Abla' köşesinde tecavüze uğradığını anlatan bir kadına, "Bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor" diye cevap verdi.

"RIZAM DIŞINDA BENİMLE İLİŞKİYE GİRDİ"

İsmini vermek istemeyen bir kadın, 'Güzin Abla'ya "Üniversitede tanıştığım bir gençle arkadaşlık ediyordum. Bir akşam beni arkadaşının evine götürdü. Orada bana içki içirdi ve rızam dışımda benimle beraber oldu. Şimdi ben erkeklere artık nasıl güvenebilirim, söyleyin bana" sorusunu yöneltti.

"GENÇ OKURLARIMA BÜYÜK DERS OLUYOR"

Algan'ın, Hürriyet'te "Rızam dışında benimle oldu" başlığıyla yayımlanan yazısında buna verdiği yanıt "Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim sana. Çünkü işte bu tür olaylar, genç okurlarıma örnek oluyor, iyi bir ders oluyor. Onlara verebileceğim öğütlerden çok daha fazla işe yarıyor. Her önünüze çıkan erkeğe hemen güvenmeyin, onu çok iyi tanımadan baş başa kalmayın" oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

'Güzin Abla'nın "Tecavüze uğradım" diyen genç kız hakkında yaptığı yorum, sosyal medyada büyük tepki çekti.

16 Kasım 2018 Cuma 11:04



YORUMLAR (11)
SUSTUKLARIMA SAY: KADIN DOĞRU SÖYLEMİŞ BİR BAYANIN ERKEKLE TEK BAŞINA BİR EVDE İŞİ YOKTUR. HELE Kİ İÇKİDE VARSA BUNUN İÇİNDE SEN İSTEYE İSTEYE OLACAKLARI BİLE BİLE GİDİYORSUN ETRAFTA O KADAR DÜRÜST YOK O YÜZDEN BİR ŞEY YAPACAĞINIZ ZAMAN BUNUN SONU NEREYE GİDER DİYE DÜŞÜNÜN.
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..............: DOĞRU SÖYLEMİŞ NE VAR Kİ BUNDA
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HURİ: KADIN DOĞRU SÖYLEMİŞ NERESİ YANLIŞ KI ÖNÜNÜZE HER GELENLE ÇIKIP EVİNE GİDER İÇERSEN HER HALT OLUR
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  • ALİ : SOSYAL MEDYANIN ÇARPITMASI İŞTE DOĞRU SÖYLEYENİ 9 KÖYDEN KOVARLAR MANTIĞI AH CANIM VAH CANIM DESEYDİ TAKDİR TOPLARDI EVET BİRŞEYLERİN ANLAŞILMASI İÇİN DEMEKKİ BİRŞEYLERİN OLMASI LAZIM BEYİNLERİ OLMADAN ÇALIŞMIYOR
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BDFB: erkeklere nasıl güveneyim demiş erkeler senin gibi kızlara nasıl güvensin bekar evi öğrenci evine gidin içkide iç sonra yaptılar deyip birde polise değil de güzin ablana şikayetini söyle demekki olaydan fazla etkilenmemişin işin üstünü örtmüşün
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