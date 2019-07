Gwangju 2019'dan kalanlar

Bu haber, Andrew Binner'ın

OlympicChannel.com sitesinde yer alan yazısının çevirisidir.

çevirisidir.















1. Caeleb Dressel baskıyı göğüslüyor





ABD’li yüzücü, son dünya şampiyonasının aksine Gwangju’ya, katılacağı tüm müsabakalar için favori olarak geldi. Bu artan beklentilerin altında, Dressel’ın nasıl bir performans göstereceği üzerine şüpheler vardı.



Fakat Amerikalının performansı, tüm şüpheleri yok etti. Dressel, bir dünya şampiyonasında sekiz madalya alan ilk yüzücü oldu. Bununla da kalmadı, Michael Phelps’in 10 yıllık 100 metre kelebek rekorunu tarihe gömdü.



Katie Ledecky’nin hasta olduğu için planlanan müsabakaların tümüne katılamaması, Birleşik Devletler ulusun tüm baskısını Dressel’ın genç omuzlarına yüklemişti. Tüm bu baskı, 22 yaşındaki sporcunun başarılarını daha görkemli hâle getirmeye yaradı.



18. FINA Dünya Şampiyonası’ndan alnının akıyla ayrılan Dressel, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük yıldızlarından biri olabilir.













2. Adam Peaty sınır tanımıyor





100 metre kelebekte 58 saniyenin altına inebilmiş tek sporcu olan Britanyalı, Gwangju’da kendi rekorunu -akıl almaz bir biçimde- 56:88’e çekmeyi başardı.



Evine iki altın ve bir dünya rekoruyla dönen Peaty için sırada ne var? Belki de 55 saniyenin altına inmek…



“56 saniyenin altına inmek istiyorum!”. Peaty’nin 57:14 yüzdükten sonraki tepkisi buydu. “Bundan daha hızlısını yapabilirim ve nasıl yapacağımı biliyorum.”





3. Katie Ledecky, her şeye rağmen





Katie Ledecky, yüzme müsabakalarının ilk gününde 400 metre serbestte Avustralyalı Ariarne Titmus’un ardından ikinci olduğunda, yüzme takipçilerini oldukça şaşırtıyordu.



Ardından ABD’linin hasta olduğu öğrenildi ve Ledecky 200 metre serbest antrenman programından ve 1500 metre serbest finalinden çıkarıldı.



22 yaşındaki yıldız, tüm hastalıklarına - baş ağrısı, düzensiz nabız, uykusuzluk ve iştahsızlık - rağmen, 800 metre serbest finalinde İtalyan Simone Quadarella’nın 1:41 önünde altına ulaştı.



Böylesi problemlerin üstünden gelerek dünya şampiyonu ünvanını koruyabilmek, Ledecky’nin mental gücünün de sıra dışı fiziksel gücü kadar yüksek olduğunu gösteriyor.













4. Katinka Hosszu için yaş yalnızca rakamlardan ibaret





Sporcuların erken emekli olma eğiliminde oldukları ya da tükenmişlikten muzdarip oldukları bir sporda; 30 yaşındaki Katinka Hosszu yaş aldıkça daha iyiye gidiyor.



Macaristan’ın “Demir Leydi”si, 400 metre karışıkta aldığı altınla birlikte; bir kategoride beş altın madalyaya ulaşan ilk yüzücü oldu. Bu beş altının dördü, son dört dünya şampiyonasında geldi.



Hosszu, bu zaferinin ardından “Laktik asit seviyem çok yükseldi, neredeyse hareket edemeyecektim. Kutlamak istedim ancak hareket edemiyordum.” diyerek, bu altın için ne kadar zorlandığını belirtti.





5. Daiya Seto, Japonların 2020 Tokyo’daki umudu





Japonya, Gwangju’da rahat bir nefes aldı zira Daiya Seto, kendi evinde düzenlenecek 2020 Olimpiyatları için vize alan ilk yüzücü oldu.



Bir başka Japon yüzücü Kosuke Hagino’nun mental problemler yüzünden yarışmalara katılamaması, Japonya için yüzmede bir boşluk yaratmıştı. Ancak Seto gibi iyi bir karışık yüzücünün varlığı, bu boşluğu en iyi şekilde doldurdu.



25 yaşındaki Seto’nun 200 ve 400 metre bireysel karışıkta altın, 200 metre kelebekte ise gümüş alması; Japon ulusunun kendi evlerinde zaferlere ulaşma umutlarını arttırıyor.



Tokyo 2020’de gözlerin üzerinde olacağı bir başka Japon yüzücü, 200 metre serbestte gümüş madalya alan Katsuhiro Matsumoto olacak.













6. Avustralya - ABD rekabeti, yüzmenin yeni boyutu





Avustralya, artık ABD’nin yüzmedeki en büyük rakibi olarak kabul ediliyor.



Bireysel ve takımlar arasındaki rekabetler, yüzmeye her zaman ekstra bir heyecan katmıştır. Bu rekabetler; sportmenlikle donanmış bir ortamda, tüm heyecanın havuza girmeden önce bir kenara atılmasıyla başlar havuzdaki kabarcık sayısını bir hayli arttırır.



Kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışında mükemmel bir Avustralya - ABD rekabeti izledik. Her iki takım, tüm müsabaka boyunca birkaç santimetre ile birbirlerinden ayrıldılar. Ve her iki takım da dünya rekorunu kırdı! Kazanan Avustralyalılardı.



Birleşik Devletler takımının Avustralyalıları üzme sırası ise karışık 4x100 serbest bayrak yarışında geldi. Her iki takım da kendi en iyi derecelerini yaparken, kazanan 47 salise farkla ABD oldu.



2020 Tokyo’da gözleriniz bu rekabette olsun!













7. Rekorlar, geleceğin yıldızlarını gün yüzüne çıkardı





Gwangju’da, birçok dünya rekoruna tanık olmamıza yardımcı olan, oldukça hızlı bir havuz vardı. Kırılan rekorlardan bazıları, 2009’daki teknolojik mayolarla kırılan rekorlardı.



Caeleb Dressel’ın, Micheal Phelps’in 10 yıllık 100 metre kelebek rekorunu kırdığını belirtmiştik. Bunun yanı sıra, 2016 Rio’nun bronz madalyalı ismi Rus Anton Chupkov, Ippei Watanabe’nin 2016 tarihli 200 metre kurbağalama rekorunu kırdı.



Ancak şampiyonlar her zaman birçok yeni ismi, harika performanslarından sonra ilginin merkezine yerleştirmişlerdir.



Örnek olarak Avustralyalı 20 yaşındaki yüzücü Matthew Wilson’ı ele alalım. Wilson, Chupkov 200 metre kurbağalama finalinde rekoru daha da geliştirmeden önce, Watanabe’nin rekorunu kırmıştı bile…



Bir başka örnek, 17 yaşındaki ABD’li Regan Smith… Smith, Missy Franklin’in 2012 Londra’da elde ettiği 200 metre sırtüstü rekorunu neredeyse üç saniye geliştirdi. Bununla da kalmadı, 100 metre sırtüstünde 58 saniyenin altına inen ilk kadın yüzücü olarak altın madalyaya uzandı.



Kristof Milak’ı da unutmamak gerekir. 19 yaşındaki Macaristanlı, geçen yıl düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın en büyük yıldızlarından biriydi. Dressel’in 100 metre kurbağalamada Phelps’in rekorunu kırmasından hemen önce; Milak 200 metre kelebekte Phelps’in bir başka rekorunu tarihin derinliklerine itiyordu.



Yüzmenin gelecek jenerasyonu tam olarak burada!