Gwangju notları #1

Dünya Su Oyunları Şampiyonası’nın merakla beklenen ikinci haftasına, yüzme müsabakalarına gelindi. İlk günün sabah ve akşam seansları oldukça hareketli geçmişti. 2016 Rio’dan bu yana yıldızları barışmayan Sun Yang ve Mack Horton arasındaki gerilim Gwangju’da da sürdü. Güney Kore’deki ilk hadise çarşamba günkü antrenmanlarda yaşanmıştı. Horton ile yan yana antrenman yapmak istemeyen Çinli yüzücü, Avustralyalıdan iki kulvar uzaklaşmış ve Horton havuzdan çıkınca eski kulvarına dönmüştü. Avustralyalı yüzücüler, fün sabahki 400 serbest elemelerinde de Çinli seyircilerin çıkardıkları gürültülerle konsantrasyonlarının bozulduğunu söylemişlerdi.



Akşam seansının ve şampiyonanın ilk finalini Sun Yang kazanırken Rio’nun 400 serbest şampiyonu Mack Horton ikinci oldu. Horton, madalya seremonisinde Yang’ın yanında yer almamak için podyuma çıkmadı ve doping suçlamalarının gölgesinde kalan Çinli yüzücüyü bir kere daha protesto etti. Yang’ın “Bana saygısızlık edebilirsin, ama Çin’e saygı göstermelisin.” sözü ikili arasındaki gerilimde şu an için son nokta oldu. Bugün akşam seansı sona ererken FINA yaptığı açıklamayla, Mack Horton’ı seremonideki davranışı nedeniyle uyardı. Avustralya basını eylül ayında Sun Yang’ın doping nedeniyle ceza alacağından ve Horton’un şampiyon ilan edileceğinden oldukça emin.



İlk günün yıldızı Avustralyalı kadın yüzücülerdi. 18’lik Ariarne Titmus, 400 metre serbestte son 50 metredeki performansıyla büyük bir sürpriz gerçekleştirerek Katie Ledecky’i bu kategoride geçen ilk yüzücü oldu. Avustralya 4x100 serbestte Melbourne 2007’den sonra ilk kez altın madalya kazandı. ABD’nin 2011’den bu yana süren altın hegemonyası ise sona erdi. Kanada, 4x100 serbestte 14 yıl sonra podyum gördü.



Erkekler 100 metre kurbağalama yarı finalinde 56.88 ile 57 saniyenin altına inen ilk sporcu olarak dün tarihine geçmişti Adam Peaty. Bugünkü finalde, dün dünya rekoru kırmanın rahatlığıyla yüzen Britanyalı, 57.14’le unvanını korudu. James Wilby gümüş madalyayı kazanırken 58.46’yla 100 kurbağalamada tarihin en iyi üçüncü derecesini yaptı.



Kadınlar 100 metre kelebekte Sarah Sjöström’un elemelerdeki rahat performansıyla Roma 2009’dan bu yana beşinci, üst üste ise dördüncü şampiyonluğu kazanması bekleniyordu. 2000 doğumlu Kanadalı Margaret MacNeil, ilk dünya şampiyonası tecrübesinin ilk gününde 4x100 serbestte bronz kazanan takımda yüzmüştü. MacNeil, bugünse beklenmeyene imza atarak 55.83’le tüm zamanların en iyi ikinci derecesini yaptı. Dana Vollmer ve Sarah Sjöström’ün ardından 56 saniyenin altına inen tarihteki üçüncü sporcu oldu. İngiliz Uluslar Topluluğu Oyunları, Amerika ve Kanada rekorunu eline geçiren MacNeil’in geçen sene 58.44 ile yüzdüğünü ve bir seneden az bir sürede ne kadar büyük gelişim gösterdiğini de belirtmek gerek. Emma McKeon üçüncü olarak dünya şampiyonlarındaki (uzun kulvar) 13’ncü madalyasını boynuna taktı.



İkinci günde ikinci madalyasını kazanan sporculardan biri de Caeleb Dressel oldu. ABD, dün erkekler 4x100 serbestte dünya şampiyonu olurken Dressel da yüzmüştü. Amerikalı sporcu, bugün de 50 metre kelebekte Budapeşte’den sonra bir kere daha altın madalyayı kazandı, üstelik tüm zamanların en iyi ikinci derecesi 22.35’e imza atarak. Dressel, bunun yanı sıra şampiyona ve Amerika rekorunun da sahibi oldu. Rus Oleg Kostin, ilk dünya şampiyonası madalyasını kazanırken 22.70 ile Rusya rekorunu dört salise geliştirdi ve 50 metre kelebekte tüm zamanların en iyi altıncı derecesini gerçekleştirdi. Çok iyi bir sezon geçiren, Kazan ve Budapeşte’de dünya ikincisi olan 39 yaşındaki Brezilyalı Nicolas Santos ise portföyüne bir de bronz madalya ekledi.



Günün son finalinde, kadınlar 200 metre ferdi karışıkta beklendiği gibi Katinka Hosszú dünya şampiyonluğu unvanını korudu. 2013 Barcelona’dan bu yana dünya şampiyonalarında bu kategoride final kaybetmeyen Macar yüzücü, üst üste dördüncü altınına kavuşmuş oldu. 2012’de 200 ve 400 metre ferdi karışıkta kazandığı olimpiyat altınlarının ardından podyum göremeyen ve girdiği depresyonla savaşan Ye Shiwen, dünya şampiyonasında sekiz yıl sonra madalya kazandı. 2011 Şanghay’da 200 metre ferdi karışıkta altın madalya kazanan Çinli yüzücü bu sefer gümüş madalyayı boynuna taktı. Sydney Pickrem; ikinci gün sonunda Kanada’ya ikinci bronzu, toplamdaysa üçüncü madalyayı getirdi.



Son olarak, yüzme müsabakalarında ilk iki gün geride kalırken Viktoria Zeynep Güneş’in 200 metre karışıkta 2.12.40’lik derecesiyle Olimpiyat A Barajı’nı geçerek gelecek sene Tokyo’da yarışmaya hak kazandığını da belirtmek gerekiyor.

Kaynak: EuroSport.com