Gwangju notları #2

Gwangju’da yüzme müsabakalarında üç gün geride kaldı. Üç günde de Sun Yang bir şekilde gündem olmayı başardı.



Üçüncü günde de birbirinden ilginç olayların yaşandığı bir erkekler 200 metre serbest finali izledik. Yarışı ilk sırada Danas Rapsys tamamlarken, Sun Yang ikinci, Katsuhiro Matsumoto üçüncü sırada yer aldı. Saniyeler sonra ise Litvanyalı yüzücünün hatalı çıkış nedeniyle diskalifiye edildiği açıklanırken Sun Yang, Budapeşte’den sonra kariyerinde ikinci kez 200-400 serbest dublesi yaptı. Danas Rapsys’ın 1:45.12 ile Litvanya rekoru kırması ve tüm zamanların en iyi sekizinci derecesine imza atması, diskalifiye kararıyla tarihe karışmış oldu. Olaylar bunlarla da sınırlı değildi. 1:45.63’lük dereceye imza atan Rus Martin Malyutin ve Britanyalı Duncan Scott üçüncülüğü paylaştı. Mack Horton, ilk gün Sun Yang’ı protesto ederken Britanyalı ve Amerikalı yüzücülerden destek almıştı. Scott, madalya töreninde podyumdaki yerini aldı fakat Sun Yang’la el sıkışmadı ve fotoğraf çekimine de katılmayarak Çinli yüzücüyü protesto etti. Yang da yer alacağı yarınki 800 metre serbest finalinde sıradışı şeyler olacak mı? Olursa şaşırmamak lazım. Hele ki Jack Mcloughlin podyum yaparsa.



Günün en şaşırtan haberi sabah seansı başlamadan geldi. Şampiyonanın en büyük yıldızlarından Katie Ledecky, ilk gün 400 serbestte ikinci olarak herkesi şaşırtmıştı. Ledecky’nin bugün önce 200 serbest elemelerinden çekilmesi, ardından 1500 finalinde de yarışmayacağını açıklaması herkes için hayal kırıklığı oldu. Amerikan yüzme takımı direktörü Lindsay Mintenko, Ledecky’nin Gwangju’ya geldiğinden bu yana kendini iyi hissetmediğini açıklaması, “Ledecky’nin 400 serbest finalinde son 50 metreyi böylesine kötü yüzmesinin nedeni olabilir mi?” sorusunu akıllara getirdi.



Ledecky’nin olmadığı 1500 serbest finalini beklendiği gibi Simona Quadarella kazandı. Quadarella böylelikle 15:40.89’luk derecesiyle kendine ait İtalya rekorunu geliştirdi. Ülke rekorunu geliştiren sadece o değildi. Gümüş madalyayı boynuna takan Sarah Kohler, 15:48:83 ile Almanya rekoruna imza attı. Çin’e Sun Yang dışında bugün madalya getiren isimlerden bir diğeri de 1500 serbestte üçüncü olan Wang Jianjiahe’dı.



Erkekler 100 metre sırtüstünde Budapeşte’de ilk kez dünya şampiyonu olan Xu Jiayu, unvanını Gwangju’da da korudu. Budapeşte’de altın kazandıktan sonra burada ilk kez büyük beklentilerin kendisinde baskı oluşturduğunu söyleyen Çinli yüzücü, 52.43 ile dünya şampiyonluğunu tekrarladı. Rio 2016’nın altın madalyalı ismi Ryan Murphy, Budapeşte’de bronz kazanarak podyuma çıkmıştı. Amerikalı yüzücü bu şampiyonada ise dördüncü olarak madalya kazanamadı. Tıpkı beşinci olan bir diğer olimpiyat madalyalı isim, Matt Grevers gibi…



Kanada’nın yüzü bugün de güldü. Kylie Masse, Kanada’nın şampiyonadaki ikinci altınını, 100 metre sırtüstünde unvanını koruyarak Kanada’ya getirdi. Yarışın son 25 metresinde etkili olan Masse, 58.60’la şampiyon olurken; Minna Atherton, ilk dünya şampiyonasında Avustralya’ya gümüş madalyayı kazandırdı. İki yıl öncesinin dünya ikincisi ve dünya rekorunun hâlihazırdaki sahibi Kathleen Baker ise altıncı sırada yarışı tamamladı.



Günün son finalinde, kadınlar 100 metre kurbağalamada Lilly King ile Yuliya Efimova arasındaki düellodan Amerikalı yüzücü King galip çıktı. Son 50 metreyi Efimova’dan daha iyi yüzen King, unvanını koruyan bir diğer isim olurken Efimova 2017’deki bronzun ardından Gwangju’da da gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.



Katie Ledecky’siz kadınlar 200 metre serbestte yarı finallerde en iyi dereceyi Federica Pellegrini gerçekleştirdi. 400 serbestte altın madalyayı alarak herkesi şaşırtan Ariarne Titmus, İtalyan efsaneden 18 salise daha kötü bir dereceyle ikinci en iyi zamana imza attı ve final için de iddialı olduğunu gösterdi. Geçen sene 16 yaşındayken hem Asya Oyunları hem Çin Yüzme Şampiyonası hem de Gençlik Olimpiyatları’ndaki performansıyla dikkat çeken Yang Junxuan, 1:55:99’luk derecesiyle dünya gençler rekorunu geliştirerek beşinci en iyi zamanla finale kaldı.



Erkekler 50 metre kurbağalamada yarı final yüzen milli yüzücü Emre Sakçı, 27.17’lik derecesiyle 11’nci oldu ve finale kalamadı.

Kaynak: EuroSport.com