Gwangju notları #5

Gwangju’da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası’nda altıncı gün geride kaldı.



Altıncı günde, olağanüstü bir akşam seansı yaşandı. İki yarı final serisinde iki dünya rekoru kırıldı. ABD’li Caeleb Dressel, 100 metre kelebekte Michael Phelps’e ait olan 10 yıllık dünya rekorunu 32 salise geliştirerek 46:50’ye taşıdı. Bu, aynı zamanda Dressel’ın kariyerindeki ilk dünya rekoru oldu.



Bir diğer dünya rekoru, kadınlar 200 metre sırtüstünde bir başka ABD’li yüzücü Regan Smith tarafından kırıldı. 17 yaşındaki sporcu, Missy Franklin’in Londra 2012’de 2:04:06’yla kırdığı rekoru 2:03:35’e çekti.



Erkekler 200 metre kurbağalamada Rus sporcu Anton Chupkov, akşamın son dünya rekoruna imza attı. Son 50 metreyi 32:01 ile yüzen Rus sporcu, 2:06:12 ile dünya rekorunu 0.56 saniye geliştirerek Budapeşte’nin ardından bir kere daha dünya şampiyonu oldu. Yarı finalde eski dünya rekorunu egale eden Avustralyalı Matt Wilson, 2:06:68 ile gümüş madalya kazandı. Eski dünya rekorunun sahibi Ippei Watanabe (Japonya) ise 2:06:73’lük dereceyle dünya üçüncüsü oldu.



Kadınlar 100 metre serbestte son dünya şampiyonu ABD’li Simone Manuel, eleme serilerinde çok formda gözükmese ve finalde ilk kulvarda yarışsa da 52:04’le Amerika rekoru kırdı. Manuel aynı zamanda 1975’ten bu yana bu kategoride üst üste şampiyon olan ilk yüzücü oldu. 2013’te altın, 2015’te de bronz kazanan Avustralyalı Cate Campbell, Gwangju’da gümüş madalyanın sahibi olarak 100 metre serbestte madalya koleksiyonunu tamamlamış oldu. Sarah Sjostrom (İsveç), Gwangju’da henüz altın madalya alamasa da üçüncü olarak bu şampiyonadaki üçüncü madalyasını boynuna taktı.



Akşam seansına dair düşülmesi gereken notlardan biri de Rus yüzücü Yuliya Efimova’nın 200 metre kurbağalamada üç dünya şampiyonluğu kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçmesiydi. Lilly King’in dün elemelerde diskalifiye edilmesinin ardından altın madalyanın en büyük adayıydı Efimova. Rus sporcu beklentileri boşa çıkarmadı ve finalde Tatjana Schoenmaker’ın yaklaşık 2,5 saniye önünde, pek zorlanmadan, 2:20:17 ile Barcelona ve Budapeşte’den sonra üçüncü kez altın madalyaya ulaştı. Schoenmaker kariyerinin ilk dünya şampiyonası madalyasını kazanırken, aynı zamanda Güney Afrika’ya 200 metre kurbağalamada ilk dünya şampiyonası madalyasını getirdi. Sydney Pickrem ise yarışı üçüncü sırada tamamlayarak Kanada’ya bir madalya daha kazandırdı.



Gwangju’da unvanını koruyan isimlerden biri de Evgeny Rylov oldu. Rus yüzücü, Budapeşte’den sonra üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu 1:53:40’lık derecesiyle elde etti. 1:54:12 ile yüzen Ryan Murphy (ABD), iki yıl önce olduğu gibi yine dünya ikinciliğiyle yetindi. Luke Greenbank ise 1:55.85’lik dereceyle Büyük Britanya’ya bronz madalyayı getirdi.



Akşam seansının son yarışı erkekler 4x200 metre serbestte Avustralya, Mack Horton’un son 200’deki performansıyla dünya şampiyonu oldu. Bu müsabakada, dünya rekorunun kırıldığı 2009 Roma’dan sonraki en hızlı yarış oldu. Avustralya, Gwangju’da geride kalan beş takım yarışından dördünde altın madalya kazandı. Gwangju 2019, Avustralya’nın takım yarışlarında en başarılı olduğu dünya şampiyonası olarak tarihe geçecek gibi görünüyor, hem de geride üç takım yarışı daha olmasına karşın... Geçen şampiyonada podyum göremeyen Avustralya, 7:00:85 ile Okyanusya rekoruna imza atarak altın madalyanın sahibi olurken Rusya, 7:01:81 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü olan ABD’nın ise 2013’ten bu yana süren dünya şampiyonu olma özlemi en az 2021’e kadar son bulmayacak. Son iki dünya şampiyonasının altın madalya kazanan takımı Büyük Britanya ise beşinci sırada yer alıp podyum göremeyerek hayal kırıklığı yarattı.

Kaynak: EuroSport.com