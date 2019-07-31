Gwangju notları #6

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda yedinci gün tamamlandı.



Günün ilk ilginç notu sabah seansından geldi. 19 yaşındaki Alexander Norgaard'ın 1500 serbest seçmelerinde, Nisan ayında kırdığı Danimarka rekorunu sekiz saniye geliştirip, 14:55.57'den 14:47.75'ye çekti. Üç ay önce kırdığı ulusal rekor ise 10 yıllıktı.



Yedinci günün akşam seansının ilk yarışında Sarah Sjöström, Gwangju’daki ilk altınına kavuştu. 25.02’lik derecesiyle İsveçli yüzücü kadınlar 50 kelebekte üst üste üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaşırken bu şampiyonadaki dördüncü madalyasını kazandı. İki yıl önce Budapeşte’de olduğu gibi podyumu Ranomi Kromowidjojo ve Farida Osman tamamladı. Osman, Mısır’a üst üste ikinci dünya üçüncülüğünü getirdi. Kromowidjojo ise dünya şampiyonalarında 17’nci kez podyuma çıkarken Melbourne 2007’den beri madalya kazanma geleneğini de devam ettirdi.



Dünya Şampiyonası'nın en büyük yıldızı Caeleb Dressel, dördüncü altınını 50 metre serbestte alırken, Cesar Cielo Filho’nun 10 yıl önce Roma’da kırdığı 21.08’lik şampiyona rekorunu 4 salise geliştirdi. Bruno Fratus, Kazan ve Budapeşte’den sonra Gwangju’da da podyuma çıkt ve 21.45’lik süresiyle iki yıl öncesindeki gibi gümüş madalyayı boynuna taktı. 21.45 ile yarışı tamamlayan bir diğer isim de Yunan Kristian Golomeev oldu. Mersin’deki Akdeniz Oyunları’nda 50 serbestte bronz madalya kazanan Golomeev, kariyerinin ilk dünya şampiyonası podyumuna Gwangju’da çıktı.



50 metre serbest finalinden 40 dakika sonra 100 metre kelebek finalinde de günün ikinci altın madalyasını kazandı Caeleb Dressel. Yarı finalde dünya rekorunu kıran ABD’li yüzücü, 49.66’lık derecesiyle rahat bir şekilde unvanını korudu. Dressel, Michael Phelps, Ryan Lochte ve Katie Ledecky’den sonra aynı seansta iki altın madalya kazanan tarihteki dördüncü yüzücü oldu. Andrey Minakov 50.82 ile gümüş madalyayı elde etti. 17 yaşındaki Rus yüzücü, 4x100 serbestteki gümüş madalyanın ardından ilk bireysel dünya şampiyonası madalyasını kazanmış oldu. Chad le Clos, Kazan ve Budapeşte’deki dünya şampiyonalarını tek madalya ile tamamlamıştı. Gwangju’da ise 200 metre kelebekten sonra 100 metre kelebekte de bronz madalya kazandı ve 2013 Barcelona’dan sonra bir dünya şampiyonasında iki podyum gördü. 200 kelebekte dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan, 2017’de 100 kelebeğin dünya ikincisi ismi Kristóf Milák ise yarı finaldeki derecesinden daha kötü yüzdü ve yarışı dördüncü olarak tamamlayarak hayal kırıklığı yaşadı.



Günün dikkat çeken yarışlarından bir tanesi kadınlar 50 metre kurbağalama seçmeleri ve yarı finaliydi. Sabah seansında 2005 doğumlu Benedetta Pilato, 30 saniyenin altına inen tek yüzücü olarak geldi yarı finale. 14 yaşındaki Pilato aynı zamanda 30 saniyenin altına inen tarihteki ilk İtalyan yüzücü oldu. Yarı finalde de Lilly King ve Yulia Efimova’nın ardından üçüncü sırada finale kaldı İtalyan sporcu.



Kadınlar 200 metre sırtüstünde Regan Smith, dün dünya rekoru kırarak finale kalmıştı. 17 yaşındaki ABD’li yüzücü bugün altın madalyayı kazanırken dünya rekorunu geliştirmenin kapısından döndü. 2:03.69 ile arka arkaya ikinci kez 2 dakika 3 saniye bandında yüzen Smith, kariyerinin ilk dünya şampiyonasında ilk altınını kazandı. Budapeşte’de takım yarışlarında ilk dünya şampiyonası madalyasını alan Kaylee McKeown, 2:06.26’lık derecesiyle ilk bireysel dünya şampiyonası podyumunu gördü. 17 yaşındaki Avustralyalı yüzücü, Budapeşte’de dünya gençler rekorunu kırarken dördüncü olmuştu. O yarışta beşinci sırada yer alan Kylie Masse ise yarışı üçüncü tamamlayarak bu şampiyonada Kanada’ya bir madalya daha getirdi. Böylece 2017 Budapeşte’dekinden tamamen farklı bir podyum izledik Gwangju’da.



20 yaşındaki Michael Andrew bugün 50 kurbağalamada finale kalarak ilginç bir istatistiğe konu oldu. ABD’li yüzücü bir uzun kulvar dünya şampiyonasında 50 metredeki tüm kategorilerde finale kalmayı başaran ilk sporcu oldu.



400 metre serbestte Ariarne Titmus’a geçilen, ardından 200 ve 1500 serbest yarışlarından çekilen Katie Ledecky, 800 metre serbest finalinde altın madalya alarak Gwangju’yu boş geçmemiş oldu. Son 50 metredeki dönüşüyle Simona Quadarella’yı geride bırakıp 8:13.58’lik derecesiyle dördüncü kez 800 metre serbestin dünya şampiyonu olan ABD’li yüzücü, kariyerinin 15’nci altın madalyasını kazandı. Budapeşte’deki finalde yedinci olan Quadarella ise 800 serbestteki ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandı. Bu dünya şampiyonasında Avustralya adına en güzel sürpriz olan Ariarne Titmus da 8:17.70 ile 400 metre serbestten sonra burada Okyanusya rekorunu kırarken, Gwangju’daki dördüncü podyumunu gördü. 18 yaşındaki yüzücü, 200, 400 ve 800 metre serbestte madalya kazanarak gelecek şampiyonalarda Avustralya’nın bu kategorilerde iddialı olacağının sinyalini verdi.



Günün son yarışı 4x100 karışık serbestte ABD, kendine ait olan dünya rekorunu 20 salise geliştirerek 3:19.40’a çekti. 2015 ve 2017’deki ABD-Hollanda-Kanada podyumu, Avustralya ve Fransa’nın iki ile üçüncü sıraları almasıyla bozuldu. ABD takımında yer alan yüzücülerden Caeleb Dressel, bugünkü iki bireysel altına bir de takım altını eklemiş oldu. Gwangju’da takım yarışlarının hepsinde podyuma çıkan Avustralya 3:19.97 ile Okyanusya rekorunu kırdı. Bronz madalyayı kazanan Fransa, 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk takım madalyasına da kavuşmuş oldu.

Kaynak: EuroSport.com