Gwangju notları #7

Dünya Su Oyunları Şampiyonası’nın son gününün akşam seansında ilk sürpriz erkekler 50 metre sırtüstünde yaşandı. 21 yaşındaki Güney Afrikalı yüzücü Zane Waddell, 24:43 ile ilk dünya şampiyonası madalyasını altınla kazandı. Bu, aynı zamanda Güney Afrika’nın Gwangju’daki ilk altın madalyası oldu. Geçen yıl dünya rekorunu kıran Kliment Kolesnikov, 44:51’lik dereceyle bronz madalyayla yetinirken, Evgeny Rylov ise dünya ikincisi olarak podyuma çıktı. Finale en iyi ikinci dereceyle gelen Rumen Robert Glinta ise yedinci sırada yarışı tamamlayabildi.



Kadınlar 50 metre kurbağalamada 14 yaşındaki Benedetta Pilato, 30:00’lık derecesiyle dünya ikincisi olarak ilk madalyasını kazandı ve şampiyonanın güzel hikayelerinden birine imza atmış oldu. Pilato, dünya şampiyonalarında madalya kazanan en genç İtalya yüzücü unvanını da Federica Pellegrini’den aldı. 200 metre kurbağalamada diskalifiye olarak hayal kırıklığı yaşayan Lilly King, 29:84 ile bu branşta dünya şampiyonluğu unvanını korudu. İki yıl önce Budapeşte’de gümüş madalyayı kazanan Yuliya Efimova (Rusya) ise üçüncü olarak yarışı tamamladı.



Erkekler 1500 metre serbestte şampiyon son 50 metrede belli oldu. Dünya şampiyonu ile üçüncü arasında sadece iki saniye fark vardı. Kazan ve Budapeşte’de dünya şampiyonu olan İtalyan Gregorio Paltrinieri, Gwangju’da da kazanırsa ilk defa aynı dünya şampiyonasında 800 ve 1500 metre serbest dublesi gerçekleştirecekti. Fakat açık su 10km’de altın madalyayı kazanan Florian Wellbrock, geçen seneki Avrupa Şampiyonası’ndan sonra dünya şampiyonasında da 1500 serbestte şampiyon oldu. 21 yaşındaki yüzücü, Jörg Hoffmann’ın dünya şampiyonluğunu kazandığı 1991’den beri bu kategoride Almanya’ya ilk altın madalyayı 14:36.54’lük derecesiyle getirdi. Budapeşte’den sonra Gwangju’da da gümüş madalya kazanan Ukraynalı Mykhailo Romanchuk, dünya şampiyonalarındaki ikinci madalyasını aldı. Gregorio Paltrinieri, son iki dünya şampiyonasında başardığını bu sefer gerçekleştiremedi ve üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.



Simona Manuel (ABD), iki yıl önce 50 metre serbestte dünya şampiyonluğunu İsveçli Sarah Sjöström’e kaptırmıştı. Gwangju’da ise altın madalyayı Sjöström’ün iki salise önünde 24:05 ile kazandı ve ilk kez bir dünya şampiyonasında bireyselde iki dünya şampiyonluğu elde etti. Sarah Sjöström, bu dünya şampiyonasındaki beşinci madalyasını kazandı fakat bu sefer tek altın madalyada kaldı. 2017’de Budapeşte’de yer almayan Cate Campbell ise 100 metre serbestteki gümüşüne, 50 metre serbestte dünya üçüncülüğü ekledi.



Erkekler 400 metre bireysel karışıkta son dünya şampiyonu, şampiyona rekoru sahibi ABD’li Chase Kalisz’in elemelerde ilk sekize girememesi sabah seansındaki en büyük sürprizdi. Daiya Seto (Japonya), 4:08:95’lik derecesiyle, 2013 ve 2015’ten sonra dünya şampiyonluğunu üçüncü kez kazanırken, aynı dünya şampiyonasında ilk kez hem 200 hem de 400 metre bireysel karışıkta altın madalyanın sahibi oldu. Lewis Clareburt, 2015’ten sonra Yeni Zelanda’ya ilk madalyayı getirirken aynı zamanda dünya şampiyonlarındaki ilk madalyasına kazandı. Son 100 metrede Seto’dan 1,5 saniye daha iyi yüzmesine karşın ikincilikle yetinen Jay Litherland (ABD), ilk bireysel dünya şampiyonası madalyasını Gwangju’da aldı.



Macar yüzücü Katinka Hosszú üstüste dördüncü, toplamdaysa beşinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için kadınlar 400 metre bireysel karışıkta havuza girdi. Ve 4:30.39’luk derecesiyle bunu başardı “Demir Leydi”. Hosszú; sadece beşinci kez 400 metre bireysel karışıkta şampiyon olmakla kalmadı, dördüncü kez üst üste 200-400 metre dublesi yaptı. Uzun süre depresyonla savaştıktan sonra bu dünya şampiyonasında havuza geri dönen Ye Shiwen (Çin), ikinci madalyasını 400 metre bireysel karışıkta ikinci olarak kazandı. Budapeşte’de dördüncü olup podyumu kaçıran Japonyalı Yui Ohashi, iki yıl önce 200 metre bireysel karışıkta kazandığı gümüş madalyaya, Gwangju’da 400 bireysel karışık bronzunu ekledi.



2001 ve 2007’de Avustralya’nın şampiyonluğu ve 2011 Şanghay’da diskalifiye edilmeleri haricinde ABD, son 20 yılda erkekler 4x100 metre karışıkta dünya şampiyonluğunu kimseye bırakmıyordu. Bu dünya şampiyonasında ise Britanya, ikinci 100’de Adam Peaty ve son 100’de Duncan Scott’ın olağanüstü performansıyla 3:28:10’luk dereceyle dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Avrupa rekoruydu. ABD, 3:28:45’lik derecesiyle gümüş madalyayla yetindi. Amerika takımında ikinci 100’de yüzen Caeleb Dressel, şampiyonadaki ikinci gümüşünü, toplamda da sekizinci madalyasını kazandı. İki sene önce dördüncü olarak podyum yapamayan Rusya, bu dünya şampiyonasının üçüncüsü oldu.



2019 Dünya Su Oyunları Şampiyonası’na kadınlar 4x100 metre karışık finaliyle veda ettik. ABD, 2017’de şampiyon olurken 3:51:55 ile dünya rekorunu kırmıştı. Rusya ise 3:53:38’le Avrupa rekorunu kırarak gümüş madalyanın sahibi olmuştu. Gwangju’da ABD, dünya rekorunu 1,15 saniye geliştirip 3:50:40’a taşıdı. Bu dünya şampiyonasında takım yarışlarında oldukça başarılı olan Avustralya, 3:53:42 ile ikinci sırada yer aldı. Gwangju’nun dikkat çeken ülkelerinden Kanada ise podyuma bronz madalyayla çıktı.



ABD şampiyonayı 14’ü altın (altısı Caeleb Dressel’dan), sekizi gümüş, altısı bronz olmak üzere toplam 27 madalyayla tamamladı. Budapeşte’de sadece üç altın, toplamdaysa 12 madalya alan Avustralya; beşi altın, dokuzu gümüş, beşi bronz olmak üzere 19 madalyayla Gwangju 2019’a nokta koydu. İkisi Katinka Hosszú’dan olmak üzere dört altınla şampiyonayı tamamlayan Macaristan, madalya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Toplam madalya sayısına bakacak olursak; Rusya bu dünya şampiyonasında üçü altın, yedisi gümüş, altısı bronz, toplam 16 madalya kazandı.

Kaynak: EuroSport.com