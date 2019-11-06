GXI: Türkiye'de bant genişliği ve veri hacmi yüzde 60 artacak

– Bant genişliği e veri hacminin artması iletişim esnekliğini doğuracak. Equinix tarafından yıllık olarak yayınlanan pazar araştırması Global Interconnection Index (GXI)'in 2019 sonuçlarına göre, şirketler arası özel bağlantı yüzde 51 oranında büyüyerek 53 zetabyte veri alışverişi anlamına gelen 13.300 Tbps bant genişliğine ulaşacak.

Bu da dünyada yaşayan herkesin aynı anda Game of Thrones'un bütün sezonlarını ultra yüksek çözünürlükte bir günden kısa bir sürede indirebilmesini destekleyebilecek bir büyüklük anlamına geliyor.

International Data Corporation (IDC) - Veri Merkezi ve Bulut, Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Villars, insanların; yazılımlar ve makinelerle çalışılan, eğlenilen ve de yaşanılan her yerde daha hızlı veri oluşturulup tüketildiğini vurguladı ve ekledi:

"Bu yeni konumlarda yaratılan, toplanan ve analiz edilen verilerdeki ciddi artış, BT altyapılarının hali hazırda kurum içi sistem odaları ve geleneksel veri merkezlerinde konuşlandırılmasının değişmesine yol açıyor. İşletmeler, sayıları giderek artan bulut hizmet sağlayıcıları, uç (edge) konumlarında yer alan müşteriler ve iş ortaklarına esnek erişim imkanları sunan modern veri merkezlerinde konumlanarak dijital dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar."

GXI raporunun tespit ettiği temel etkenler şu şekilde sıralanıyor:

1 - Rekabet; Dijital ekonomide rekabet edebilmenin temel koşulu, ara bağlantı yoluyla büyük hacimli veri alışverişi yapılabilmek. Artan veri hacimlerini yönetmek için işletmeler, ortalama dokuz konum ve 340 ara bağlantı üzerinden ağ ve bulut hizmet sağlayıcılarına ve iş ortaklarına bağlanıyor. Anket bulgularına göre EMEA'daki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) BT karar vericileri, diğer işletmelerle (yüzde 25), ağ servis sağlayıcılarla (yüzde 31) ve bulut servis sağlayıcılarla (yüzde 26) bağlantı kurmak için ara bağlantı kullanıyor.

2 - Mesafe; dijital iş faaliyetlerinde performansı belirleyen en büyük etkendir.

Ankete göre global BT karar vericilerinin 1/3'ü bağlantı hızını arttırmak için ara bağlantı kullanıyor. Günümüz gecikmeye duyarlı iş yükleri 60 ile 20 milisaniye arasında değişen yanıt süreleri gerektirdiğinden BT altyapısının tüketim noktalarına (kenar/edge) yakınlaşmasını zorunlu kılıyor.

3- Liderlik ve Vizyon; sektörde öncü ve lider işletmeler, modern ara bağlantı mimarileri kullanarak rekabette avantaj elde ediyor. Birçok uç(edge) konumları üzerinden farklı ağ sağlayıcılarına bağlanmak, ara bağlantı bant genişliği için en belirgin kullanım durumudur ve 2022 yılına kadar 4 kat büyümesi beklenmektedir. Ankete göre; EMEA bölgesindeki BT karar vericilerinin yarıdan fazlası ağ performansı optimizasyonunun temel öncelik olduğunu düşünüyor. Birçok uç (edge) konumları ve bulut bölgeleri üzerinden farklı bulutları ve BT hizmetlerini bağlamak; ara bağlantı bant genişliğinin daha geniş kapsamlı ve hızlı kullanım biçimlerinden biri ve 2022'de 13 kat büyümesi öngörülüyor.

- İstanbul