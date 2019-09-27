Gyoder'den deprem açıklaması!

İstanbul'da meydana gelen ve büyük paniğe yol açan deprem ile ilgili açıklama yapan GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Topraklarının büyük bir kısmı deprem kuşağında yer alan ülkemizde, depreme karşı binalarımızı güçlendirmek, güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşmak için hiç zaman kaybetmeden kentsel dönüşüm sürecini el birliğiyle yürütmemiz gerekiyor" dedi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, dün Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul'un tüm bölgelerinde ciddi ölçüde hissedilen depremin olabildiğince hafif atlatıldığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız temkinli olmalı, güvenli olmayan binalara girmemeli, kamu kurumlarının açıklamalarına itibar etmeli" dedi. Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, şunları söyledi:

"Son yaşanan İstanbul depremi, ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarının büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüm tek çare. Depreme karşı binalarımızı güçlendirmeli, güvenli, sağlıklı, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm sürecini iyi değerlendirmeliyiz.

Ayrıca son yasal düzenlemelerle kentsel dönüşümde yeni bir dönemin başladığını ve sürecin hızlandığını söyleyebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Eylül'de açıklanan 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' kapsamında 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılacağı, belirlenen bu eylemle hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutun 5 yıl içerisinde dönüştürüleceği açıklandı. Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılması çok önemli. Dolayısıyla kamunun ve yeni yasal düzenlemelerin desteği ile hiç zaman kaybetmeden bu sorunu el birliğiyle çözmeliyiz."