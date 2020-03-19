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GYODER: Peşinatın düşürülmesi önemli kesimi harekete geçirecek

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, konutta asgari peşinatın yüzde 10'a düşürülmesinin, peşinatını tamamlayamadığı için konut alımını ertelemek zorunda kalan önemli bir kesimi harekete geçireceğini bildirdi.

19.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:48
GYODER: Peşinatın düşürülmesi önemli kesimi harekete geçirecek
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, konutta asgari peşinatın yüzde 10'a düşürülmesinin, peşinatını tamamlayamadığı için konut alımını ertelemek zorunda kalan önemli bir kesimi harekete geçireceğini bildirdi.
Yetgin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında konutta kredilendirilebilir miktarın yüzde 90'a çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Koronavirüs salgınının önüne geçmek ve ekonomik riskleri en aza indirmek için alınan önlemlerin hayati önemde olduğunu vurgulayan Yetgin, gayrimenkul sektörünü yönelik düzenlemenin hem sektör hem de konut alıcıları açısından çok önemli olduğunu anlattı.
Yetgin, 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarın yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarılmasına ilişkin, "Asgari peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi peşinatını tamamlayamadığı için konut alımını ertelemek zorunda kalan önemli bir kesimi harekete geçirecektir. Başkanımız ve ilgili tüm bakanlıklarımızın destekleriyle gayrimenkul sektörü, bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Feyzullah Yetgin, gayrimenkul sektörünün, kamunun yeni yol haritasına paralel bir şekilde tekrar hareketleneceğine, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğine inandıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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