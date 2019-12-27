Haberler » Ekonomi » Gyoder/Yetgin: Sıfır konuta düşük faiz konut sahipliği için önemli - Ekonomi

Gyoder/Yetgin: Sıfır konuta düşük faiz konut sahipliği için önemli

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (Gyoder) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, "Sıfır konuta düşük faiz, ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor" dedi.

27.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:15 Gyoder/Yetgin: Sıfır konuta düşük faiz konut sahipliği için önemli

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (Gyoder) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, "Sıfır konuta düşük faiz, ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor" dedi.

Sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranın 0.79'a indirilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Yetgin, konut kredisi faizinin yüzde 1.0'in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Her daim gelişme potansiyeli taşıyan gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine önemli destek sağladığı da bir gerçek.

"Ülkemizde doğrudan ilk el konut alımına yönelik teşvike çok ciddi ihtiyaç var. Günümüzde konut sahipliği oranı yüzde 60'lar seviyesinde.

"Biz Gyoder olarak birinci el konut satışının, toplam satışın içinde yüzde 65'e çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü 100 milyon nüfusa ulaşacak bir Türkiye'yi konuşmaya başladık.

Dolayısıyla birinci el konut satışlarının cazip hale getirilmesinin yanı sıra, sektöre yönelik vergi indiriminin kalıcı olması, çalışan kesimin konut alımında ödediği faizin, gelir vergisinden mahsup edilmesi gibi düzenlemeler, kamudan öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor.

"Onun için gayrimenkul sektörü ve vatandaşı direkt etkileyen 'birinci el konutlara yönelik düşük faiz oranı uygulaması' ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor." (Fotoğraflı)



Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:52   Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
18:52   Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:48   Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
18:48   Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
18:48   Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
18:27   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız - Ekonomi
18:10   Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj - Ekonomi
17:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı - Ekonomi
16:33   Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! - Ekonomi
16:23   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin ilk ön siparişini verdi - Ekonomi
27.12.2019 19:00:56