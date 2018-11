H.I.S Türkiye Dünyanın En İyisi Seçildi

1980 yılından beri; Tur Operatörü, Hotel Zinciri, Tarım ve Enerji sektörlerinde faaliyet gösteren H.I.S Group, her sene geleneksel olarak, en iyi performans gösteren ofislerini seçmek üzere, H.I.S World Convention etkinliği düzenliyor.

H.I.S şirketler grubunun kuruluşunun 38.yılı nedeniyle, turizm alanında H.I.S'in en iyi ofislerinin belirlenmesi için Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen etkinlikte, H.I.S Turizm'in en iyisi Türkiye ofisi seçildi. Geçtiğimiz yıllarda en iyi Incoming ve en iyi Outbound acentesi de seçilen Türkiye ofisi, bu defa 70 ülkeden 554 ofis arasında, H.I.S Turizm'in en başarılı ofisi seçildi.

H.I.S Turizm Türkiye Genel Müdürü Emre Özkur, dünyanın dört bir yanından gelen H.I.S çalışanlarına Japonca olarak yaptığı konuşmasında, "Öncelikle bu değerli ödüle layık görüldüğümüz için çok teşekkürler. Hepinizin bildiği üzere H.I.S Turizm CEO'su Hideo Sawada her fırsatta "her kriz bir fırsattır" der. Türkiye'de son birkaç senedir turizm alanında zor günler geçirdik. 38.ci dönemimiz olan 2018'de tam da işler açılmaya başlamışken, döviz kuru ile ilgili ciddi bir dalgalanma ile karşı karşıya kaldık. Gerek geçmişte yaşadıklarımız, gerekse bugün başımıza gelen zorluklardan fırsatlar çıkarıp, yeni kapılar açmayı başardık. Sonuç olarak, 2018'i ciddi bir büyüme ile kapatacağız, 2019 yılının ilk çeyreği için de başarılı işlere imza atacağımızın müjdesini şimdiden verebilirim." dedi.

H.I.S Turizm Türkiye ofisi Genel Müdürü Özkur sözlerine, "İstanbul ofisinin çalışanları lütfen ayağa kalkar mısınız? Bu ödül birçok zorluğa rağmen yılmadan usanmadan çalışan, sizlerin eseridir. Her biriniz bu değerli başarının kahramanlarısınız. 70 ülkedeki H.I.S ofisleri içinde, her sene Türkiye'nin adının bu etkinlikte anılması sizin bitmeyen gayretinizdendir. Her birinize tek tek teşekkür ederim." şeklinde devam etti.

Özkur konuşmasının sonunda sıra dışı bir istekte bulunarak, "Sayın katılımcılar şu an ayakta olan İstanbul ofisinin kahramanlarını, Türkiye duyacak şekilde alkışlar mısınız?" dedi. Gelecekte dünyanın en iyi HIS ofisi ödülünü yeniden almayı hedeflediklerini belirtirken, dünyanın değişik coğrafyalarından gelen H.I.S çalışanlarına da, aralarındaki tatlı rekabetin devamını diledi.