Gamze Saraçoğlu kreatif direktörlüğünde hazırlanan çevre dostu çantalar, Gamze Cizreli, Merve Özkaynak, Naz Akyol ve Tanem Dirvana tarafından tasarlandı. H&M Fairbag kapsül koleksiyonu, Aslı Tunca Evi'nde düzenlenen keyifli bir lansman ile tanıtıldı.

H&M Fairbag lansmanında cemiyet ve moda hayatının birbirinden ünlü isimleri ağırlandı. Meltem Kazaz, Özlem Güsar, Hande Can ,Melis Birkan, Mert Aslan, Akasya Aslıtürkmen, Batya Kebudi'nin de aralarında bulunduğu davetliler ilk defa Türkiye'de tasarlanan ve üretilen doğa dostu çantaları öncelikli olarak görme ve projenin hikayesini yakından dinleme şansı yakaladılar.

Su¨rdu¨ru¨lebilir moda anlayışıyla, sadece atık kumaş ve geri dönu¨ştu¨ru¨lmu¨ş malzemelerden u¨retilen çevre dostu çantalar tasarımcısının elinde kendi hikâyesiyle şekillendi. Projenin kreatif direktörlüğünü üstlenen Gamze Saraçoğlu çantasını kendi markasının ana kahramanı olan doğaya ait, doğaya dönüşen "Süheyla"ya dikkat çekerek tasarladı. Gamze Cizreli "Hayat Cesurları Sever" mottolu çantasıyla girişimcileri desteklerken, "You are Beautiful" mottosuyla Merve Özkaynak kadınların kendilerine güvenmelerine teşvik ediyor. Yeni bebek annesi Naz Akyol "Twinkle Twinkle Little Star" mottosuyla bir bebek bezi çantası tasarlarken, Tanem Dirvana ise "A True Friend" çantasını kaybettiği köpekleri anısına tasarladı.

İkinci hayatını yaşayan çantalar, dünyaya bir iyilik yapmak için yeniden dünyaya geliyor ve bu çevre dostu çantalardan elde edilen gelir TEMA Vakfı'na bağış olarak aktarılacak. Hem çevreyi koruyan hem de doğaya katkıda bulunan bu çantaları sakın kaçırmayın! H&M Fairbag çantaları 17 Aralık itibariyle sadece H&M Zorlu, İstinye Park, İstiklal, Mall of İstanbul ve Palladium mağazaları'nda satışa sunulacak.

Sürdürülebilirlik vizyonu ve stratejisi ile modada döngüsel ekonomiye dikkat çeken H&M, hem bugün hem de gelecekte herkesin sürdürülebilir moda ve tasarıma erişmesi gerektiğine inanıyor. 2013 yılından beri dünya genelinde ürün toplama girişimine öncülük eden H&M, lansmanda bu konuya da dikkat çekerek herkesi, markası ne olursa olsun eskimiş, giymedikleri tekstil ürünlerini H&M mağazalarına geri dönüşüme getirmeye davet etti.