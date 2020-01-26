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H.Ü Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için ücretsiz ring seferleri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yararlanması için ring seferleri başlatacak.

26.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:38H.Ü Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için ücretsiz ring seferleri başlıyor
Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yararlanması için ring seferleri başlatacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 7 Ekim 2019'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Metro İstasyonu-Hacettepe Beytepe Kampüsü arasında ücretsiz hizmet veren solo otobüslere öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün otobüslerinden birinin Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yararlanması için yarından itibaren ring seferlerine başlayacağı kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesinin, günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne 21 körüklü, 5'i ücretsiz solo otobüs ile hizmet verdiği aktarılan açıklamada, otobüslerden indikten sonra konservatuvara kadar 1,5 kilometrelik yolu, müzik aletlerini taşıyarak yürümek zorunda kalan öğrencilerin yeni uygulama ile rahatlayacağı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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