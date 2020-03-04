H-ÜFE yıllık yüzde 12.29, aylık yüzde 2.90 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) Ocak ayında Aralık'a göre yüzde 2.90, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.26 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" verilerine göre; geçen senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12.95, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 15.19, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5.21, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16.32, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11.94, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 12.14 artış gerçekleşti.

Aylık olarak; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2.72, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2.70, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0.76, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3.09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3.90, idari ve destek hizmetler yüzde 4.52 arttı.

TÜİK'e göre;

"H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 0.18, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 7.27, veterinerlik hizmetlerinde yüzde 7.32 olarak gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetlerinde 20.97, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 18.79, konaklama hizmetlerinde yüzde 18.54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

"H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 15.40, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 2.31, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 0.13 azalış gerçekleşti. Buna karşılık hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 12.28, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 9.23, istihdam hizmetleri yüzde 8.63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu."