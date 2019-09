"Hababam'ın" en büyük zenginliği hatırlanmak

Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı'nda rol alan ve gerçek isimlerinden çok filmdeki lakaplarıyla tanınan oyuncular, bir yandan hayata veda eden arkadaşlarına üzülürken, bir yandan da halkın kendilerine gösterdiği sevginin mutluluğunu yaşıyor.

Hababam Sınıfı filmlerinde "Domdom Ali" olarak bilinen ağabeyi Feridun Şavlı ile rol alan Faruk Şavlı'nın cenazesi nedeniyle Burdur'a gelen filmin oyuncularından Cengiz Nezir, Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Eyüp Güçmen ve Ümit Doğru, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hababam Sınıfı'nın "Bozum Cahit"i Nezir, okuldan arkadaş oldukları Şavlı kardeşleri filmden önce de tanıdığını söyledi.

Faruk Şavlı'yı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Nezir, "Bizde asıl oyuncular ve diğer oyuncular gibi bir ayrım yoktu. Bizim için Kemal Sunal ne ise Faruk da odur, Tarık Akan ne ise Feridun da odur. Bizim için arkadaşlıklarımız önemlidir. Filmde gerçek arkadaş grubu oluşturduk. Bu arkadaş grubu her zaman, her cenazede bir araya geliyor. Kendi aramızda hala buluşuyoruz, dertleşiyoruz. Güzel günlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Hababam Sınıfı filmlerinin 45 yıldır neredeyse her hafta mutlaka bir kanalda yayınlandığına dikkati çeken Nezir, yapımcısından, kameraman ve oyuncusuna herkesin filme kendinden bir şey kattığını aktardı.

Filmin hafızalarda yer edindiğini vurgulayan Nezir, "45 senedir Hababam'ın tahtını kimse sallayamıyor. Demek ki güzel bir yapım ortaya çıkmış. Bundan dolayı ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

"Gerçekten efsane filmlerdendir"

Filmdeki "Kalem Şakir" rolüyle tanınan Bülent İğdiroğlu da rol alanların teker teker bu dünyadan göçüp gittiğini dile getirdi.

Rol arkadaşlarının dünyalarını değiştirse de yüreklerinden hiçbir zaman kopmayacağını anlatan İğdiroğlu, şöyle devam etti:

"Hababam Sınıfı'ndaki dostluklar filmin setinde başladı. Bugün bu dostluk hala devam edebiliyorsa güzel insanların bir arada olmasındandır. Hababam'da çok anılar var ancak bunlar artık hakikaten anı olarak kalıyor. Arkadaşlarımızı tek tek kaybediyoruz. Yaşayanlara Allah uzun ömür versin. Hababam Sınıfı gerçekten efsane filmlerden. Beş nesil seyretti, altıncı nesil seyrediyor. İnşallah daha birçok nesil seyreder. Her ne kadar ölsek de bu sayede ölümsüzleşiyoruz."

"İnsanların gösterdiği saygıya layık olmaya çalışıyoruz"

Filmin "Postal Rıza"sı Ercan Gezmiş de Hababam Sınıfı efsanesinin 45 yıldır sürdüğünü hatırlattı.

Filmde oynayan arkadaşlarıyla 45 yıldır hiç ayrılmadıklarına işaret eden Gezmiş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bütün şehirlerine Hababam Sınıfı oyuncuları olarak davet ediliyoruz. Okullarda söyleşilere katılıp, festivallere gidiyoruz. İnsanların gösterdiği saygıya layık olmaya çalışıyoruz. Hababam Sınıfı'nın oyuncuları olmanın onurunu taşıyoruz. İyi ve kötü günümüzde bir araya geliyoruz. Maalesef Veysel efendi son bir buçuk yıldır öyle bir kapıyı açtı ki dört fidanımızı arka arkaya kaybettik. Hepimize bir gün sıra gelecek ama Hababam Sınıfı filmlerinin sevgisi hiç bitmeyecek. Filmlerin çekildiği esnada benim dedem seyrediyordu sonra babam, ben ve benim çocuğum seyretti. Şimdi ise torunlarımız seyrediyor. Dünya klasikleri içine girmiş böylesine bir film, sevgiyi hak etmiştir."

"Benim için hayatta en önemli şey dostluktur"

Hababam'ın "Çengel Ali"si Eyüp Güçmen de o dönem Trabzon'dan İstanbul'a üniversite hazırlık kursu için geldiğini, tesadüfen filmde rol aldığını ifade etti.

Faruk Şavlı'nın mekanının cennet olmasını dileyen Güçmen, "Hababam değerli insanlarla arkadaş olmama vesile oldu. Benim için hayatta en önemli şey dostluktur. Her biri benim için ayrı ayrı değerlidir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"Çok keyifli günlerdi"

Oyunculardan Ümit Doğru da seriye "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmiyle dahil olduğunu anımsattı.

Film serisinde oynamanın hayatında yapmış olduğu en değerli şey olduğunun altını çizen Doğru, şunları kaydetti:

"İzleyici için bir Münir Özkul ne ise bizler de aynı şekilde alkışlanan o filmin oyuncuları olarak hafızalarda yer etmişiz. Çekim esnasında çok keyifli anılarımız oldu, her şeye gülüyorduk. Anılarımdan birisi; sevgili Adile Naşit'in öğretmen olarak sınıfa girip, masanın üstüne çıkarak 'Yazılı yapacağım. Bana kül yutturamazsınız, ben kül yutmam' dediği o komik sahneyle ilgili. O sahne çekilirken güldüğüm için setten üç kez dışarıya kovuldum. Rahmetli Ertem Eğilmez, 'Ümit yeter artık sesini kes, yoksa seni tamamen setten atacağım' dedi. Filmde oynuyor olmaktan ziyade sanki filmi izliyor gibiydim. Kendimi gülmekten alamıyordum. Diğer sahnelerde de inanılmaz uyum içindeydik. Çok keyifli günlerdi."

"Hababam Sınıfı'nın anılarıyla büyüdük"

Hayatını kaybeden oyuncu Faruk Şavlı'nın oğlu Gökhan Şavlı da babasının çok iyi bir insan olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Biz babamdan hiç incinmedik, hiç kırılmadık. On aylık bir kanser süreci atlattı. Bu süreçte Hababam Sınıfı'nın tüm oyuncuları gelip ziyaret ettiler, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Hepsine minnettarız. Babam sürekli arkadaşlarını anlatırdı. Biz Hababam Sınıfı'nın anılarıyla büyüdük."

