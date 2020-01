Hababam'ın "Hayta İsmail'i", Münir Özkul'u anlattı

Oyuncu ve müzisyen Ahmet Arıman, vefatının ikinci yılında yad edilen usta oyuncu Münir Özkul'a ilişkin, "Münir ağabey hiçbir zaman sert olamazdı. Sırf Münir ağabey değil, Adile Naşit ve Ertem ağabey de öyle. İnanın onlar emsalsiz insanlardı her konuda. Oyunculuk, bilgi ve insanlık konusunda olağanüstü isimlerdi." dedi.

Rıfat Ilgaz'ın eserinden Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanan "Hababam Sınıfı" adlı yapımda "Hayta İsmail" karakterini canlandıran Arıman, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Neşeli Günler", "Gülen Gözler" ve "Bizim Aile" filmlerinde de birlikte oynadığı usta oyuncu Münir Özkul'u ve yaşadıkları anıları, AA muhabirine anlattı.

Ahmet Arıman, "Mahmut Hoca "ve "Yaşar Usta" tiplemeleriyle Türk izleyicisinin kalbinde yer edinen usta oyuncuyu her zaman bir baba gibi gördüğüne vurgu yaparak, sinemaya da onun aracılığıyla adım attığını söyledi.

"Gittiğimiz salonları gülmekten kırıp geçiriyordu"

Özkul ile Hababam Sınıfı'ndan önce müzisyen olarak çalıştığı orkestrada tanıştığına işaret eden Arıman, "Beraber turneye çıktık. Assolist olarak Mine Koşan, Ersen ve Dadaşlar grubu vardı. Programlar yapıyorduk. Münir Özkul da şov yapar, komik şarkılar söyleyerek, fıkra anlatırdı. Gittiğimiz salonları gülmekten kırıp geçiriyordu. Tek başına ortalığı yıkıyordu." diye konuştu.

Arıman, 1975'te gösterime giren "Hababam Sınıfı"nın çekimlerinden önce Ertem Eğilmez'in "Hayta İsmail" karakteri için bir oyuncu aradığını aktararak, şunları kaydetti:

"Turne bittikten sonra Münir ağabey, Ertem Bey'e 'Benim orkestrada bir çocuk var. Ben çok beğeniyorum. Onunla bir görüşün.' demiş. Ben de Gümüşsuyu'nda bir ofise Münir ağabeyi görmeye gittim. Her taraf artist doluydu. Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Tarık Akan, yönetmenler ve aklınıza kim geliyorsa hepsi oradaydı. Ben bir tek Münir ağabeyle konuşuyordum. Sonra arkadan Ertem Eğilmez bir anda bana sarıldı ve 'Sen benim Hayta İsmailimsin' dedi. Yani Münir ağabey sayesinde böyle bir başlangıcım oldu."

"Onun babacanlığı tarif edilemez, yaşanır"

Münir Özkul'un çok sevecen bir karaktere sahip olduğunun altını çizen Ahmet Arıman, "Münir ağabey hiçbir zaman sert olamazdı. Sırf Münir ağabey değil, Adile Naşit ve Ertem ağabey de öyle. İnanın onlar emsalsiz insanlardı her konuda. Oyunculuk, bilgi ve insanlık konusunda olağanüstü isimlerdi." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Arıman, çekimler sırasında Özkul'un performans sahnelerken asla kendilerine müdahale ya da uyarıda bulunmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Münir ağabeyi Türkiye'de tanımayan yoktur sanırım. Onun babacanlığı tarif edilemez, yaşanır. Bana çokça öğütleri olmuştur. Çok mazimiz var kendisiyle. Onun her dakikası büyük bir olaydır. Oynardı, oynardı... Çekim bitince 'Atlattık. Bitti' gibisinden bir hareket yapardı. O hareketleri çok hoşuma giderdi."

Hababam Sınıfı filminin tüm oyuncularının birbirinden değerli ve başarılı olduğunu söyleyen Arıman, "Mesela Kemal Sunal, Hababam Sınıfı'na bu kadar mı oturur, tatlı olur (karakteri). Yani Münir ağabey olmadan, Adile Naşit olmadan bir Hababam Sınıfı olamaz. (Benzerlerini) Yaptılar evet. Hatta biz de oynadık ama insan İnek Şaban'ı arıyor. O tat olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın en güzel insanlarından biriydi"

Ahmet Arıman, Münir Özkul'un Türk sinemasında, karakter oyunculuğunda bir duayen olduğuna vurgu yaparak, "Bugünden sonra onun adına ne yapılacaksa gece, gündüz, sorgusuz, sualsiz ve karşılıksız yapmaya hazırım. Yeter ki Münir ağabey için bana, 'Gel' desinler. Onun her zaman anılması ve hatırlanılması gerekir. Büyükçekmece'de onun adının yer aldığı bir Münir Özkul sokağı var. Orayı görünce duygulanıyorum, gururlanıyorum. Onun adı böyle birkaç yere verilebilir." ifadelerine yer verdi.

Özkul'un tiyatro oyunculuğuna da değinen Arıman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Münir ağabey orta oyununun babasıdır, bir meddahtır. Aslında onda ne ararsanız vardır. O günlerle ilgili keşke (kamera arkası) çekimler olsaydı da o sahneleri birbirine nasıl kattığını, koca stadyumdaki izleyicilerin nasıl gülme krizine girdiğini görebilseydiniz. İşte ben sanatçı diye buna derim. Canlandırdığı karakterlerde ne görüyorsanız oydu. Mesela Mahmut Hoca, Yaşar Usta... Münir ağabey de gerçekten böyle bir insandı. Hiçbir hatasını görmedim. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi."

