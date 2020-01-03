Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir? Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları ve Hababam Sınıfı Askerde özeti!

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HABABAM SINIFI ASKERDE KONUSU NEDİR?

Neredeyse üniversiteden mezun olacak yaşlardaki haylaz "Hababam Sınıfı" bir sabah uykularından yatakhanelerine giren askeri inzibatlarla uyanır. Müdür Deli Bedri'nin Hababam sorununa bulduğu kalıcı bir çözümdür bu. Apar topar kamyonlara bindirilerek kışlaya teslim edilirler.

Bu haylaz gençlerden iyi birer asker yaratmak isteyen Binbaşı ile Hababam Sınıfı arasında amansız bir mücadele başlar. Birlikteki diğer komutan Zehra Binbaşı'nın kızların askere alınmasıyla ilgili Genel Kurmay'a verdiği dilekçe kabul edilince Hababam Sınıfı birliğine ilk kız taburu gelir. Bedri Binbaşı komutasındaki Hababam Sınıfı ile Zehra Binbaşı komutasındaki kızlar taburunun rekabetiyle ortalık bir anda karışır.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KADROSU

Hababam Sınıfı Askerde Yönetmeni: Ferdi Eğilmez

Hababam Sınıfı Askerde Oyuncuları: Mehmet Ali Erbil, Hülya Avşar, Halit Akçatepe, Şafak Sezer, Mehmet Ali Alabora

Hababam Sınıfı Askerde Sloganı: Askerlik de uslandıramıyor!

Hababam Sınıfı Askerde Tür: Komedi Yapım Yılı: 2004 (115 dk)

Hababam Sınıfı Askerde Vizyon Tarihi: 14 Ocak 2005 Cuma

Hababam Sınıfı Askerde Senaryo: Kemal Kenan Ergen