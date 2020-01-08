Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları ve Hababam Sınıfı Güle Güle özeti!

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HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğulu bir ailede yetişen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta Anadolu'dan gelen ve köylü şivesiyle konuşan Mehmet Öğretmeni küçümserler ve ona yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ananın kızı Ayşegül de okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden ve annesinin okulda hizmetli olmasından utanan Ayşegül, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Ayşegül aynı zamanda arkadaşlarının eşyalarını da çalmaktadır. Hafize Ana durumu Mehmet Bülbül'e açınca Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül ile de yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Fakat sınıfta bulunan öğrencilerden Gamze (Yaprak Özdemiroğlu) Öğretmeni Mehmet Bülbül'e büyük bir aşk besler ve Ayşegül ile ilgilenmesini kıskanır. Olaylar bu konu üzerinde gelişir. Bütün sınıf Mehmet Hocayı çok sevmiştir ancak Mehmet Hocanın tayini çıkar ve bütün sınıf onun şerefine bir parti düzenler. Bütün sınıf Mehmet Hocayı tren garına kadar gelip uğurlar.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE OYUNCULARI VE KADROSU

Hababam Sınıfı Güle Güle Yönetmen: Ertem Eğilmez

Hababam Sınıfı Güle Güle Hikâye: Rıfat Ilgaz

Hababam Sınıfı Güle Güle oyuncuları:

• İlyas Salman - Mehmet Bülbül

• Adile Naşit - Hafize Ana

• Ayşen Gruda - Melahat

• Mehmet Ali Erbil - Ali

• Savaş Dinçel - Müjdat Eken

• Hüseyin Kutman - Osman Müdür

• Özden Özgürdal - Öğrenci

• Şevket Altuğ - Şevket Hoca

• Yaprak Özdemiroğlu - Gamze

• Fulya Özcan - Ayşegül

• Cem Özer - Mülayim

• Osman Cavcı - Ekrem

• Kemal Uzun - Sefa

• Yonca Evcimik - Yonca

• Melih Çardak - Engin

• Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

• Ahmet Açan - Okul Müdürü

• Mehmet Nuri Durak - Öğrenci

• Orhan Başaran - Bücür

• Enis Ergün - Aşık Kerem

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