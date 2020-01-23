Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları Filmi

Özel Çamlıca
Lisesi öğrencileri Kıbrıs
'ta düzenlenen geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılmaya hak kazanır. Okulun sahibi olan Pinti Lütfullah, yarışmaya katılacak öğrencileri fen bölümünden seçmeye karar verir. Hababam Sınıfı, seçilen dört öğrencinin kim olduğunu öğrendiklerinde vakit kaybetmeden bir plan yapar. Kıbrıs'a gidileceği gün, seçilen dört öğrenci yerine uçakta Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs bulunur. Yarışma ile ilgilenmeyen ekibin tek amacı güzel bir tatil geçirebilmektir. Ancak bu yarışma Hababam'ın arkadaşlığın ve birlik olmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlar.Yönetmen:
Doğa Can AnafartaSenaryo:
Giray Altınok, Muammer Tali, Levent ÇimenOyuncular:
Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Mert Denizmen, Reyhan Ulu, Doğan Akdoğan, Baran Bayraktar, Mehmet Ali ErbilFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz OyunlarıYapımcı Firma:
Hann MedyaYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
03.04.2020 Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.