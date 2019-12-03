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Hababam Sınıfı'nın bacaksız lakaplı oyuncusu Tuncay Akça taburcu oldu

Ameliyatla bağırsağındaki kitle alınan Hababam Sınıfı serisinin 'bacaksız' lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

03.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:18Hababam Sınıfı'nın bacaksız lakaplı oyuncusu Tuncay Akça taburcu oldu
Ameliyatla bağırsağındaki kitle alınan Hababam Sınıfı serisinin 'bacaksız' lakaplı oyuncusu Tuncay , tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışında açıklama yapan Tuncay Akça, "Bağırsak ameliyatı oldum. Çok riskli bir yerdeydi. Allah razı olsun 7 günde beni ayağa kaldırdılar. Taburcu oldum çıkıyorum" dedi.

Yeşilçam'ın efsane film serisi Hababam Sınıfı'nın kahkalarıyla hafızalara kazınan çocuğu, 'Bacaksız' lakaplı Tuncay Akça, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde kalın bağırsağında kitle olduğu tespit edilen Akça, Prof. Dr. Hakan Güven ve Op. Dr. Fazıl Sağlam tarafından ameliyat edildi. Akça, 7 gün hastanede kaldıktan sonra bugün akşamüzeri taburcu edildi. Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman ve Teoman Ayık da taburcu olan arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

"Bağırsak ameliyatı oldum"

Bağırsaklarından ameliyat olduğunu ifade eden Hababam sınıfı oyuncusu Tuncay Akça, "Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir bağırsak ameliyatı oldum. Çok riskli bir yerdeydi. Allah razı olsun 7 günde beni ayağa kaldırdılar. Taburcu oldum çıkıyorum. Riskli bir ameliyattı; ama o kadar güzel bir ekibin eline düştük ki onlar bize çok iyi bir şekilde baktılar. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi bölümündeki bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şükür ayaktayız. Sevenlerimizin dualarını bekledik, çok kişinin de dualarını aldık. Hepsinden Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar" şeklinde konuştu.

"Çok iyi bir ameliyat geçirdi"

Arkadaşının çok başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyleyen oyuncu arkadaşı Teoman Ayık, "Çok iyi bir ameliyat geçirdi. Ameliyata giren Prof. Dr. Hakan Güven ve Op. Dr. Fazıl Sağlam'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ali Yavuz arkadaşımız çok destek oldu. Buradaki sevenlerine ve bütün hayranlarına da çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Haberlerde çok düşkün bir haldeymiş gibi göstermeleri moralimi bozdu"

Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman ise, "Arkadaşımızın hastalığında yanında olduk. Dün haberlerde sanki böyle çok düşkün bir haldeymiş gibi gösterdiler. Benim çok moralim bozuldu. Kardeşimiz maşallah sapasağlam, evine gidiyor. Gayet normal bir ameliyat geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi. - İSTANBUL

Okmeydanı, Akça, Güncel

Kaynak: İHA

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