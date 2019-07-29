Haberler» Magazin» Haber

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra ortaya çıktı!

1976 yapımı Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki Çalışkan Ahmet rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, yeni yaşını Bodrum'da, sahibi olduğu Torba Sanat Evi'nde kutladı.

29.07.2019 21:38
Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahmet Sezerel, 66'ncı yaşını Bodrum'da kutladı. Sezerel'in sahibi olduğu Torba Sanat Evi'nde önceki akşam yapılan kutlamaya sanatçının ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları Erhan Yazıcıoğlu ve Atacan Arseven de katıldı. Hababam Sınıfı'nın ardından kamera arkası çalışmalarına ağırlık veren ve uzun süre yönetmen yardımcılığı yapan Ahmet Sezerel, şimdilerde ise vaktini Torba Sanat Evi'yle ilgilenerek geçiriyor.

KAMERA ARKASINI TERCİH ETTİM

Sanatçı Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediği sorusunu şöyle yanıtladı: "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." Doğum günü pastasında Ahmet Sezerel'in "Hababam Sınıfı Uyanıyor"dan fotoğrafı kullanıldı.

İŞLETMECİ OLDU

Yeşilçam'da rol aldığı filmlerin ardından kamera arkasına geçen Ahmet Sezerel, bir dönem kurucusu olduğu sinema derneği ile genç yeteneklerin sanat hayatına atılmasına yardımcı oldu. 1982 yılında açtığı Taksim Sanat Evi ile restoran işletmeciliğine soyunan sanatçı, şimdilerde Bodrum'daki Torba Sanat Evi'ni işletiyor.


Ahmet Sezerel, Bodrum, Magazin

YORUMLAR (3)
CETO: kim ki bu , , , gereksiz luzumsuz insan
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
git ona sorsana. . kimmiş.
Yayından Kaldır
0 0
ANONİM: gereksiz neyse de lüzumsuz niye diyon çeto
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Magazin Haberleri
22:29   Feride Hilal Akın, cesur dansıyla dikkatleri üzerine topladı!
21:38   Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra ortaya çıktı!
17:00   Güzel şarkıcı Fatma Turgut'tan samimi itiraf: Aldattım!
16:52   Gençleştirme programını kullanan Yılmaz Erdoğan, oğluna benzetildi
16:33   Şarkıcı Fatma Turgut'dan ilginç itiraf: Aldatıldım ve aldattım
15:41   Ünlü rapçilerin Fight Kulüp'ü Youtube'da en çok dislike alan rap şarkısı oldu
15:26   Şarkıcı Arto, Reynmen'e seslendi: Şu karıların soyunmasını durdur