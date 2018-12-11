Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Hababam Sınıfı'ndaki rolüyle tanınan sinema oyuncusu Tayfun Akalın
'ın vefatına ilişkin, "Sanatçımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
Bakan Ersoy, Twitter
hesabı üzerinden, "Hababam Sınıfı", "Süt Kardeşler" ve "Bizim Aile" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden oyuncu Tayfun Akalın'a ilişkin paylaşımda bulundu.
Ersoy, paylaşımında, "Yeşilçam klasiklerinden Hababam Sınıfı'ndan tanıdığımız başarılı sinema oyuncusu Tayfun Akalın'ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, mesajında ayrıca, Yeşilçam'ın oyuncularından Adile Naşit
ile tiyatrocu ve yazar Mücap Ofluoğlu'nu da ölüm yılında anarak, "Canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milyonların sevgilisi olan duayen sanatçı Adile Naşit, kendine has üslubu ve kahkahası ile her zaman anılarımızda yaşayacaktır. Usta oyuncuyu vefatının yıl dönümünde saygı ile anıyorum." paylaşımında bulundu.
Ersoy, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesine kabul edilen "Dede Korkut
" çalışmalarıyla da bilinen duayen tiyatrocu ve yazar Mücap Ofluoğlu'nu vefatının 6'ıncı yılında rahmetle andığını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı,Tayfun Akalın
11 Aralık 2018 Salı 18:12