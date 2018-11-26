Hababam Sınıfı" Öğrencileri Gençlerle Buluştu

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:40



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:40

Kepez Belediyesinin spor okullarıyla etüt merkezlerindeki 119 öğrenci, "Hababam Sınıfı" öğrencileriyle buluştu.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, kasım ayı doğumlu 119 öğrencinin doğum gününü kutladı.Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hababam Sınıfı filminin oyuncuları Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Ümit Doğru, Ergün Sözen, Mehmet Çatay, Eyüp Güçmen, Gazenfer Şener ve Cengiz Nezir katıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, güzel bir vesileyle çocuklarla olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, çocuk dostu belediyecilik anlayışında hizmet verdiklerini ifade etti.Konuşmaların ardından yaş pasta Hababam Sınıfı oyuncuları ve doğum günü çocuklarıyla birlikte kesildi.Tütüncü, günün anısına çocuklar ve velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.