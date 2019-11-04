Haberler » Güncel » Hababam Sınıfı oyuncuları Antalya'da

Hababam Sınıfı oyuncuları Antalya'da

Antalya'da Hababam Sınıfı filmlerinde rol alan oyuncular düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.

04.11.2019 15:02Hababam Sınıfı oyuncuları Antalya'da
Antalya'da Hababam Sınıfı filmlerinde rol alan oyuncular düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu.
Filmin oyuncuları "Hababam Antalya'da" etkinliği kapsamında Serik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Ziyarette Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir), Bülent Onaran, Gazanfer Şener (Kikirik), Eyüp Güçmen, Dilaver Gür, Cafer Dere, Ümit Doğru, Yılmaz Ergün Kaya, Mustafa Ergün Sözen (Boncuk), Cengiz Nezir (Bozum Cahit), Ercan Gezmiş (Postal Rıza), Mehmet Çatay, Fazıl Ender Uzun, Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Tuncay Akça (Bacaksız) ve Teoman Ayık filmlerindeki anılarını öğrencilerle paylaştı.
Etkinliğe katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hababam Sınıfı'nın hayatta kalan öğrencilerini öğrencilerle buluşturarak farklı ve özel duygular yaşadıklarını ifade etti.
Konuşmasının ardından oyuncuları öğrencilerle tanıştıran Başkan Tütüncü, Hababam Sınıfı filmi oyuncuları ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya, serik, Eyüp, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:29 Gölbaşı'nda öğrenciler fidan dikti
17:28 Suriyeli kanser hastası, Türkiye'ye getirildi
17:28 Denizli'de uyuşturucuya 13 tutuklama
17:25 Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu
17:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
17:01 CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin
16:41 Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi
16:32 İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu
16:26 Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap verdi
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretini iptal edebilir
4.11.2019 17:30:11