Hababam Sınıfı Oyuncuları Söke'de Öğrencilerle Buluştu

TÜRK sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nın oyuncuları, Aydın
'ın Söke
ilçesinde öğrenciler ile bir araya geldi.
1975 yılında Rıfat Ilgaz
tarafından Yeşilçam'a kazandırılan Hababam Sınıfı'nda canlandırdıkları karakterle hafızalara kazınan oyuncular Ercan Gezmiş (Postal Rıza), Tuncay Akça
(Bacaksız), Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Mehmet Çatay, Teoman
Ayık ve Gazanfer Şener (Kikirik), Söke'deki özel bir okulda öğrenciler ile buluştu. Öğrenciler, filmleriyle büyüdükleri Hababam Sınıfı'nın oyuncularını coşkuyla karşıladı. Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu
, Kuşadası
Kaymakamı Sadettin Yücel, Didim
Kaymakamı Mehmet Türköz, CHP
'li Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran
, Söke İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke İlçe Jandarma
Komutanı Gökhan Kurgan'ın da katıldığı ziyarette oyuncular, Hababam Sınıfı filmlerindeki anılarını anlattı.Hababam Sınıfı'nın oyuncularına günün anısına birer plaket verildi.
- Aydın
Aydın,Söke
07 Aralık 2018 Cuma 18:10