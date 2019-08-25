Hababam Sınıfının bir oyuncusu daha hayatını kaybetti

Adana'da özel bir hastanede tedavi gören 'Hababam Sınıfı' oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti. Şavlı'nın yakalandığı cilt kanseri hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şavlı'nın hayatını kaybettiğini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Seçer, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bir süre önce 'Hababam Sınıfı'nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim" dedi.

Şavlı, yarın Mersin'de Muğdat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Faruk Şavlı, Hababam Sınıfı filminde 'Domdom Ali' karakteri ile tanınan Feridun Şavlı'nın kardeşi olarak biliniyordu.

FARUK ŞAVLI KİMDİR?

Serinin ilk filmi için yönetmen Ertem Eğilmez'in isteği ve kararı üzerine gazetede bir ilan yayımlanır ve Feridun Şavlı ve kardeşi Faruk Şavlı da bu ilanla projeye başvuru yapar ve katılır. Bu arada Feridun Şavlı'nın diğer kardeşi Fatih de Neşeli Günler filminde Ziya karakterine can veren Şener Şen'in aslanı çakıyla öldürdüğü ve martavalı salladığı sırada arkasındaki 'Çocuk Yaşar' karakterine hayat vermişti.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfıfilmiilk kez 1975 film olarak sinemalarda gösterilmişti. Birçok usta oyuncunun yer aldığı filmde Faruk Şavlı da oynamıştı. 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, kendi internet sitesinde Hababam Sınıfı öğrencilerinden Faruk Şavlı'nın vefat ettiğini duyurdu.

Onur Akay, "1995'te vefat eden Hababam Sınıfı karakteri Domdom Ali karakteri ile tanıdığımız Feridun Şavlı'nın kardeşi olan Hababam Sınıfı öğrencilerinden Faruk Şavlı'yı kaybettik. Mekanın cennet olsun Faruk Şavlı. Başta Domdom Ali olmak üzere tüm sınıf arkadaşlarına selam söyle."ifadelerini kullandı.