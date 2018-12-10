10 Aralık 2018, 18:14
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Hababam Sınıfı Oyuncusu Tayfun Akalın, Hayatını Kaybetti

Unutulmaz film Hababam Sınıfı'nın oyuncusu Tayfun Akalın, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Unutulmaz film Hababam Sınıfı'nın oyuncusu Tayfun Akalın, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Tayfun Akalın'ın ölüm haberini, Hababam Sınıfı oyuncularından Teoman Ayık sosyal medya hesabından duyurdu. Akalın'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

Tayfun Akalın, Hayatını Kaybetti">

TAYFUN AKALIN KİMDİR?

Hababam Sınıfı serileriyle tanınan isimlerden biri olan Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı. Hayatında bir kere nikah masasına oturan Tayfun Akalın'ın bu evlilikten iki çocuğu var. Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle attı. Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı serisiyle tanındı.

Tayfun Akalın
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:14



YORUMLAR (22)
TEMEL : Şımarık kendini beğenmiş olmayı hocayla dalga geçmeyi marifet sayan kopya çekmeyi ve tenbelliğe güzelleme yapan sigara içmeyi özendiren bu filme gereksiz değer veriliyor
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ADALET: Yorumlara bakıyorumda,ülkem Gavur dolmuş.Allahtan almanyada yaşıyorum
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RAHMAN: Mekani Cennet olsun, ailesine bol bol sabir versin allahim.
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CİKO: Uyuzluk yapıyor milleti ateist yapmak için yazıyor duruyor :)) ateist lobisi
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BJK27: Senin kendine , ailene ve çevrene ne gibi bi faydan var merak ediyom . Bence her aldığın nefes dünya oksijenine ve ülke ekonomisine zarar
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