"Hababam Sınıfı Parıltıyla" oyununda ünlü isimler, görme engelli çocuklarla sahne aldı

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından organize edilen, "Hababam Sınıfı Parıltıyla" oyunu, ünlü isimlerle görme engelli çocukları aynı sahnede buluşturdu.

Zorlu PSM'de sahnelenen oyunda, Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan rol aldı. Nil Karaibrahimgil ile Gökhan Tepe de birer şarkı seslendirerek, etkinliğe katkı verdi.

Oyunun yönetmeni Seren Fosforoğlu, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve stresli olduğunu belirterek, "Çok güzel zaman geçirdik beraber. Son gün olmasına aslında üzülüyorum. Alışmıştım. Çocuklarımızla yaratıcı drama eğitimine daha önce başladık ama 3-4 aydır da oyunu çalışıyoruz. Herkes yoğun çalışma hayatından, ailelerinden fedakarlık ederek geldi. Bize (haftada) ayırdıkları 1-2 günde bu oyunu çalışıp çıkardık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Çocuklar da çok mutlu. Engellerin olmadığını herkese göstereceğiz inşallah." dedi.

Fosforoğlu, sahnede 7 görme engelli çocuğun da yer alacağının altını çizerek, "Aslında onlar engelli değil. Engelli olan biziz. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Onlar kalp gözüyle görüyor. Ben bu eğitimler sırasında onlardan çok şey öğrendim. Benim için de çok güzel bir ders oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada yer almam gerektiğini düşündüm"

Oyuncu Hakan Yılmaz da "Hababam Sınıfı"nın unutulmaz karakterlerinden biri olan "müfettiş" rolünü canlandırdığını söyleyerek, "Burada yer almam gerektiğini düşündüm. Çünkü genç arkadaşlarımızla sahnede olmak ve Parıltı Derneği ile bu güzel geceye imza atanlardan biri olmak istedim. İyi ki de burada ve değerli insanlarla birlikteyim." diye konuştu.

Adile Naşit ile özdeşleşen "Hafize Ana"yı oynayan başarılı sanatçı Ayşenil Şamlıoğlu da etkinliğe dahil olma sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Seren beni bu proje için görevlendirmek istediğini söylediğinde doğrusu çok heyecanlandım. Çünkü hem bu kadar değerli insanla yan yana gelmek hem de en önemlisi Parıltı Derneği gibi bir dernekle bir araya gelmek, çocuklarımızla sahneyi paylaşmak, özel bir deneyim. Bu deneyimi bana yaşatan herkese teşekkür ediyorum."

Oyuncu Şahnaz Çakıralp, projeye kendisini de dahil ettikleri için Parıltı Derneği'ne teşekkür ederek, "Benim 26. yılım ama ilk kez böyle farklı bir projede çalışıyorum. Gerçekten baktığınızda hiç kolay bir iş değil. Seren Fosforoğlu yönetmenimizi de tebrik etmek istiyorum." dedi.

Görme engelli Parıltı Çocukları'nın çok uyumlu olduğunun altını çizen Çakıralp, "Bir zaman sonra onların görmediğini düşünmüyorsunuz. Seren Hanım'ın söylediği gibi aslında engeller zihinlerde. Duyularda değil." ifadelerini kullandı.

"Benim için güzel bir sürpriz oldu"

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan da oyunun, hayatı ve kariyeri için çok farklı bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Yönetmenimiz Seren Fosforoğlu bunu sosyal sorumluluk olarak bana söylediğinde çok etkilendim ama benim açımdan birçok farklı yanı var, hem bu kardeşlerimizle vakit geçirmek hem bu projeyi hayata geçirmek gibi." dedi.

"Külyutmaz" lakaplı öğretmeni canlandırdığını ifade eden Karacan, şöyle devam etti:

"Müthiş bir deneyim. Burada birbirinden farklı 7 kardeşimiz var. Hayatı farklı yaşıyorlar. Biz onlara bir şey öğretmedik. Onlar bana çok şey öğretti. İki çocuk babası olarak hayata onların gözünden bakmayı öğrendim. Eminim ki birçok insan bu proje sayesinden onların gözünden bakmayı öğrenecek. O yüzden amacına ulaştığını düşünüyorum."

Badi Ekrem'i canlandıran Doğukan Manço da Seren Fosforoğlu'nun sosyal sorumluluk projelerine çok fazla değer verdiğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Ben paylaşmayı seven birisiyim. Enerjim, sağlığım elverdiği sürece de bunu yapmaya devam edeceğim. Benim için güzel bir sürpriz oldu. Çünkü ben büyük bir Şener Şen hayranıyım. Evvelinde de Badi Ekrem eşofmanı arıyordum zaten. Proje ortaya çıkınca sevindim. Bundan önceki tiyatro deneyimim ilkokulda müsamere salonunda Nasreddin Hoca idi. Normal bir tiyatro oyunu olsaydı düşünürdüm çünkü yeteneğim nedir ben de bilmiyorum. Düşüneyim derdim. Ama işin içine sosyal sorumluluk girince, hiç düşünmedim. Çünkü bir insan istedikten sonra her şeyi yapabilir."

Abdullah Avcı, "Mahmut Hoca" oldu

"Mahmut Hoca" karakterine hayat veren Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise "Hoca, yine hoca. Yeni nesil, modern hoca mı oluyor. Bu tür organizasyonlarda hep bulunmaya çalıştım. Bu çok farklı bir şey. Eşim de yönetim kurulunda. Bir kere öncelikle bunun içine girince sanatçının değerini daha iyi anlıyorsun. Biz de sahada olduğumuz zaman başka şeyler konuşulur. Burada olunca başka şeyler konuşuluyor. Değerini çok daha iyi anladık. Doğru yerlere dokunması için buradayız. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce yine eğitimle ilgili bir proje için sahnede şarkı söylediğini kaydeden Avcı, "Bir defileye çıktım, sağlıkla ilgili bir organizasyonda. Bugün de tiyatro ile sanat yaşamımı kapatıyorum. Zirvedeyken bırakayım dedim. Ama eğitim ve sağlıkla ilgili her türlü organizasyonda yine bulunacağım tabii. Sanat ve sanatçının değerini daha iyi anlıyoruz buralarda olunca." dedi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten Hande Sezer Pekcan ise 10 aydır görme engelli çocuklarla çalıştıklarını ve çok emek harcandığını ifade etti.

Pınar Sabancı da genç ve acemi bir edebiyat öğretmenini canlandıracağını söyleyerek, "Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bana bunu ilk söylediklerinde, ortaokul-liseden beri hiç böyle bir şey yapmadım, nasıl olacağını düşündüm. Bu kadar değerli insanla ve bu kadar güzel bir sebep için bunun içinde bulunmak istedim." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bahadır Erdem ise oyunda "Paşa Nuri"yi canlandırdığını söyleyerek, "Bu projede olmaktan bir hukukçu olarak çok mutluyum. Çünkü hukuk öğrencilerimiz arasında görme engelli öğrencilerimiz de var. Onlar tarafından tercih edilen bir alandır. Parıltı Derneği'ni tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi, gençlerimizi topluma kazandırmak için çok güzel bir iş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA