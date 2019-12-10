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'Hababam Sınıfı Parıltıyla' oyunuyla Tiyatro Sahnesine çıkıyor

Parıltı Derneği'nin görme engelli çocuklarının; iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleriyle birlikte sahne alacağı ''Hababam Sınıfı Parıltıyla'' oyunu 18 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyircisiyle buluşacak.

10.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:23'Hababam Sınıfı Parıltıyla' oyunuyla Tiyatro Sahnesine çıkıyor

Seren Fosforoğlu yönetiminde, Neşe Gönül'ün proje yaratıcısı olarak katkı sağladığı ''Hababam Sınıfı Parıltıyla'' oyunu Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin görme engelli çocukları ile ünlü isimleri tiyatro sahnesinde bir araya getiriyor.

Parıltı'nın görme engelli çocuklarının ilk sahne deneyimlerinde; iş, sanat, ve cemiyet hayatından Nil Karaibrahimgil, Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Gökhan Tepe, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan, Hande Sezer Pekcan ve daha birçok sürpriz ünlü isim sahnede heyecanlarına ortak olacak.

''Hababam Sınıfı Parıltıyla'' oyunundan elde edilecek tüm gelir, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneğiaracılığıyla görme engelli çocukların eğitimi ve gelişimi için kullanılacak.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Hababam Sınıfı'nı Parıltı çocuklarının yorumuyla izlemek ve ilk sahne heyecanlarında yanlarında olmak isteyenleri18 Aralık Çarşamba günü Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesine bekliyor.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Güncel

Kaynak: Bültenler

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