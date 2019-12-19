'Hababam Sınıfı Parıltıyla' tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Parıltı Derneği'nin görme engelli çocuklarının; iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleriyle birlikte sahne aldığı ''Hababam Sınıfı Parıltıyla'' oyunu 18 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyircisiyle buluştu.

Seren Fosforoğlu yönetiminde, Neşe Gönül'ün proje yaratıcısı olarak katkı sağladığı ''Hababam Sınıfı Parıltıyla'' oyunu Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin görme engelli çocukları ile ünlü isimleri tiyatro sahnesinde bir araya getirdi. Görme engelli çocukları ünlü isimler ile sahnede bir araya getiren tiyatro oyununa, iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin ilgisi büyük oldu.

TİYATRO SAHNESİNDE ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANDI

Parıltı çocuklarına ''Hababam Sınıfı Parıltıyla'' tiyatro oyununda; Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan oyunculuklarıyla destek verirken Gökhan Tepe ve Nil Karaibrahimgil de şarkılarıyla eşlik etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'DAN KUTLAMA!

Temsil sonrası Hababam oyunclarını tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukların çok güzel bir performans sergilediklerini ve çok etkilendiğini belirtti. Ersoy '' Rıfat Ilgaz'ın çok önemli bir eseri olan Hababam Sınıfı'nı hep birlikte izledik. Mahmut Hoca, okul dört tarafı duvarlarla çevrili, üzerinde damı olan bir yer değildir. Her yer bir okuldur. Önemli olan öğrenmek, öğretmek ve başarmak için bir gaye uğruna birlikte çabalamaktır demişti. Bugün bu salon çok güzel bir okul oldu bizlere. Bir hayalin, bir azmin, bir başarı kümesinin nasıl bir şekilde sonuçlandığını hep beraber tekrar öğrendik. Emeği geçen, başta Parıltı Derneğimize ve katkı veren herkese şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum" dedi.

HABABAM SINIFI PARILTIYLA OYUNU TÜM DESTEKÇİLERİNİ BULUŞTURDU

18 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyircisiyle buluşan ''Hababam Sınıfı Parıltıyla'' Tiyatro oyununu yöneten Seren Fosforoğlu, bir hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "En büyük teşekkür babam Enis Fosforoğlu'na. Umarım beni görüyordur. Ne öğrendiysem ondan öğrendim '' dedi. Konuşmasında Parıltı çocuklarına, tüm oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Fosforoğlu, "Çocuklarımız kalp gözüyle görüyorlar. Onların inanılmaz bir hayal gücü var" diye konuştu.

Ardından sahneye çıkan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği Eşbaşkanı Neşe Gönül, ''Parıltı Derneği olarak görme engelli çocuklarımızın okula ve sosyal hayata en güzel şekilde adapte olmalarını hedeflerken bunu başarabilmeleri için birçok sosyal etkinlik ve eğitim çalışmalarında bulunuyoruz. Bugün bunlara bir yenisini daha ekledik. Biz bir hayalle yola çıktık. Hayalimiz çocuklarımızı tiyatro sahnesinde görmekti. Çocuklarımız aylardır bu geceye hazırlandı. Üstelik Hababam Sınıfı gibi büyük bir projeyle ünlü isimlerin katılımı ve profesyonel oyuncularla beraber. Bugün bu anlamlı ve güzel projeye imza attığımız için çok mutluyuz. Çocuklarımızın sanatın içinde aktif olarak yer alması onlara yeni pencereler açtı. Onlar önce seyirci olmayı öğrendiler ve tiyatro mutfağının lezzetini yaşayarak tattılar. Oyunlarını sahnelemek onlar için bir son değil, sanatla buluşmak adına bir başlangıç oldu" dedi.

Ayrıca gecede, Teknoloji ve İletişim Sponsoru TURKCELL tarafından ilk kez bir tiyatro oyununda görme engelli izleyiciler için sesli betimleme gerçekleştirildi.

Oyunda ünlüler ile birlikte sahne alan Parıltı çocukları da uzun zamandır hazırlandıklarını ve Hababam Oyunu ile sahnede görev almaktan heyecan duyduklarını belirttiler.

Oyun sonrasında projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlar; AktifBank, Büyükyalı İstanbul, Turkcell, Digitürk, Flo, DeFacto, Dayıoğlu Hukuk Bürosu, Potamya, Liv Hospital, PGM, Şişli Meslek Yüksekokulu, HacıBozan Oğulları, Ekmek Media ve Zorlu Holding yöneticilerine Parıltı Deneği yöneticileri tarafından teşekkür plaketi takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Bilet satışından elde edilen tüm gelirin, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği aracılığıyla görme engelli çocukların eğitimi ve gelişimi için kullanılacağı oyunun biletleri izleyicilerin yoğun ilgisiyle günler öncesinden tükendi.