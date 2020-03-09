"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" filmi, 3 Nisan'da vizyona girecek
Çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" filmi, 3 Nisan'da vizyona girecek.
09.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:54
Çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" filmi, 3 Nisan'da vizyona girecek.
1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan filmin yeni versiyonu, Hann yapımcılığında hayata geçti.
Eğlenceli sahneleriyle komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler ve Öykü Çelik gibi ünlü isimler rol aldı.
Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu kısaca şöyle:
"Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen liseler arası geleneksel yaz oyunlarına bu kez Özel Çamlıca Lisesi katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede, Kıbrıs uçağındaki yerini alır. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir."
1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan filmin yeni versiyonu, Hann yapımcılığında hayata geçti.
Eğlenceli sahneleriyle komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler ve Öykü Çelik gibi ünlü isimler rol aldı.
Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği, Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu kısaca şöyle:
"Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen liseler arası geleneksel yaz oyunlarına bu kez Özel Çamlıca Lisesi katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah yarışma için fen bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede, Kıbrıs uçağındaki yerini alır. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları" filmi, 3 Nisan'da vizyona girecek
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çocuk İzleme Merkezi, Güncel
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